"معالجة ديون المواطنين" تعتمد سداد مديونيات 250 حالة

أعلنت لجنة معالجة ديون مواطني امارة الشارقة خلال اجتماعها اليوم برئاسة سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بسداد مديونيات 250 حالة كدفعة ثانية من اجمالي قائمة تضم أكثر من 800 حالة من أصحاب القضايا وبلاغات الضبط كانت قد احالتها الجهات المختصة الى اللجنة عند تأسيسها .



> يأتي ذلك في اطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية لتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين وتطبيقا لمنهج سموه ومساعيه الحثيثة في خلق مجتمع متماسك الأركان قوي الأساس سليم البنيان من خلال الاهتمام بالأسرة وأفرادها أولا وأخيرا باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمعات .

> حضر الاجتماع كل من محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الاسلامي ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية ومنصور بن نصار مدير الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم .



> وبهذا الاعلان يصل مجموع الحالات التي تم دراستها ورفع التقارير حولها واعتمادها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة الى 706 حالات من فئة أصحاب القضايا المتداولة في المحاكم المختصة والصادرة بحقهم أحكام قضائية وبلاغات ضبط واحضار.



> وأكد سعادة راشد أحمد بن الشيخ أن اللجنة لن تدخر جهدا في العمل الجاد لأداء مهامها سعيا منها لتحقيق الغاية الأساسية لانشائها والمتمثلة في التخفيف على المدينين المتعثرين وخلق بيئة اجتماعية صحية للفرد والأسرة والمجتمع.



> كانت اللجنة قد استعرضت وتدارست خلال اجتماعها مجموعة من القضايا والشؤون المتعلقة بصميم اختصاصها كما اطلعت على مجريات أعمال تجهيز المقر الخاص بها والذي من المقرر أن يفتتح خلال الأسبوعين القادمين ليتيح أمام مواطني مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى للامارة فرصة التواصل مع اللجنة وتقديم طلباتهم.



> وتعمل اللجنة في الوقت الراهن على التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة اجراءات سداد مديونيات من صدر بحقهم اعتماد من صاحب السمو حاكم الشارقة.