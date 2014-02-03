الأزياء المنقطة تزين إطلالات النجمات



يمكن أن نقول أن الأزياء المنقطة ستكون من أبرز اتجاهات الموضة في 2014 بناء على ما شاهدناه على منصات عروض موسم الصيف، وما ظهر في إطلالات النجمات في الفترة الماضية.

بساطة الطبعات المنقطة تجعلها مرنة عند تنسيقها، إذ يمكن أن ترتديها بأساليب وطرق مختلفة، كما يمكن أن تنسقيها بإطلالة نهارية بسيطة على طريقة دوقة كامبريدج Kate Middleton، وMilla Jovovich، وOlivia Palermo باللونين الأبيض والأسود، وتستطيعين إضافة حذاء بلون مشرق لإطلالتك المنقطة بالأبيض والأسود كما في إطلالة Zoe Saldana لتكملي اللوك بلمسة عصرية مميزة.

أما إطلالات الكاجوال اليومية فيمكن أن تعطيك طرقاً أكثر تنوعاً لارتداء هذه الطبعة، وابتكار طرق جديدة كما فعلت عارضة الأزياء الشهيرة Karolina Kurkova التي ارتدت جاكيتاً يجمع بين النقط وطبعة جلد النمر فحصلت على لوك مختلف.

شاهدنا النقط في إطلالات مختلفة على السجادة الحمراء، منها: إطلالة Emmy Rossum بفستان أسود رائع من زهير مراد، وKaty Perry بفستان أنيق من مجموعة الصيف للمصمم Oscar de la Renta.

وإن أردت ارتداء قطعتين منقطتين في نفس الإطلالة فاحرصي على أن تكون النقط بأحجام مختلفة لتحصلي على لوك متناسق كما في إطلالة الممثلة Amy Adams.

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