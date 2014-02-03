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وفد رؤساء الجامعات المصرية يغادرون للمشاركة فى مؤتمر علمى بالمغرب

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وفد رؤساء الجامعات المصرية يغادرون للمشاركة فى مؤتمر علمى بالمغرب وفد رؤساء الجامعات المصرية يغادرون للمشاركة فى مؤتمر علمى بالمغرب

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، وفد من الجامعات المصرية متجها إلى المغرب فى زيارة تستغرق عدة أيام يشارك رؤساء الجامعات فى مؤتمر "إصلاح النموذج من الإدارة إلى القيادة الجامعية".

وذكرت مصادر بالمطار، أن الوفد غادر على الطائرة المصرية المتجهة إلى كازابلانكا، وضم كلا من الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، وحسن عيسى رئيس جامعة عين شمس، وياسر صقر رئيس جامعة حلوان للمشاركة فى المؤتمر .

ومن المقرر أن يقدم رئيس جامعة الإسكندرية، عرضا تقديما عن القيادة الجامعية فى وإصلاح التعليم من خلال التركيز على القيادة الجامعية فى مصر خلال المؤتمر الذى يناقش قضايا "سبل تطبيق اللامركزية، الاستقلالية المالية والأكاديمية، تحقيق التواصل بين الجامعة وسوق العمل وزيادة موارد الجامعات" .

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