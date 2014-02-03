كيف تطبق الأميرة غابريلا مكياجها؟

ماذا تعرفين عن Lady Gabriella Windsor البريطانية؟ بالتأكيد أنك رأيت الكثير من صورها، ولكن هل فكرت يوماً في أنها تبلغ من العمر 32 عاماً؟

تتميز Lady Gabriella بملامح رقيقة وجمال أخاذ قامت بتعزيزه بواسطة أساليب المكياج البسيطة والجميلة التي تزيد من نعومة وعفوية الإطلالة من جهة، ومن رقة الملامح من جهة أخرى.

كما تعتمد Lady Gabriella على الألوان الطبيعية المشرقة، وهذا ما يجعلها دائماً تبدو أصغر سناً، فالألوان الفاتحة هي السر وراء إطلالتها دائمة الشباب والرقة.

ولكن لتعيشي حياة الأميرات أنت بحاجة أولاً إلى توفير مجموعة كبيرة من أدوات التجميل، مثل: التونر، وكريم مرطب، وكريم أساس، وكريم أساس كريمي، وبودرة إضاءة، وكونسيلر، وماسكارا، وقلم تحديد العيون، وقلم تحديد العيون السائل، والكثير من ألوان الظلال، وأحمر الشفاه، ولمكياج قريب من Lady Gabriella إليك هذه الخطوات:

1. الترطيب

تهتم Lady Gabriella أولاً بالحفاظ على نضارة بشرتها وشبابها، لذلك فهي تعمل على وضع طبقة من الكريم المرطب بعد استخدامها للتونر، وبعد ترطيب البشرة، تقوم بترطيب الشفتين لتفادي جفافهما وتشققهما.

2. إخفاء الشوائب

تأتي خطوة إخفاء شوائب وعيوب البشرة بعد خطوة الترطيب، وترتكز على وضع طبقة من كريم أساس بتركيبة خفيفة على بشرة الوجه والعنق والرقبة، مع استخدام القليل من الكونسيلر تحت العينين، وبالنسبة للأميرة غابريلا فهي تقوم بمزج كمية قليلة من الكريم المرطب مع كريم الأساس حتى يسهل تطبيقه وتوزيعه بشكل متساوٍ على الوجه دون تكتل.

3. مكياج العيون

تركز الأميرة غابريلا في هذه الخطوة على الألوان الطبيعية المشرقة أو الألوان الباهتة، ونادراً ما تعتمد على الألوان القوية الصارخة، كما تهتم بوضع طبقة من بودرة الإضاءة لتكون بمثابة أساس للظلال.

4. الشفاه

في النهاية تنهي الأميرة مكياجها بأحمر شفاه بلون الشفاه الطبيعي، كالتدرجات الفاتحة من الزهري أو البيج، مع القليل من أحمر الخدود الزهري على الوجنتين.

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