حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تطبيق رسم " درهم السياحة "

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس رقم /2/ لسنة 2014 بشأن تطبيق رسم "درهم السياحة".



> ويعتبر "درهم السياحة" رسما رمزيا يتم استيفاؤه من نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة على اختلاف تصنيفاتها بما فيها الفنادق والشقق الفندقية والنزل وبيوت العطلات.



> وسيدعم هذا الرسم ـ الذي يستند إلى مقارنات معيارية عالمية ـ جهود الترويج والتسويق لدبي عالميا وتحفيز نمو قطاعي السياحة والتجارة في الإمارة.



> ويتراوح رسم "درهم السياحة" من 7 إلى 20 درهما إماراتيا للغرفة في الليلة الواحدة استنادا إلى فئة التصنيف حيث سيتم البدء في تطبيق الرسم ابتداءً من 31 مارس 2014.



> ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مكانة دبي سياحيا وبما يتماشى مع معايير السياحة العالمية حيث أن مثل هذه الرسوم السياحية تطبق في عدد من أهم الوجهات السياحية في العالم.



> وبهذه المناسبة قال سعادة هلال سعيد المري دير عام "دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ان تطبيق رسم " درهم السياحة " يساهم في دعم جهود "مؤسسة دبي التسويق السياحي والتجاري" الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الساحة العالمية الأمر الذي سينعكس إيجابا على قطاعي التجارة والسياحة اللذين يعتبران من الركائز الأساسية لاقتصادنا ".



> يذكر أن "مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري" قد تم إنشاؤها في السادس والعشرين من يناير 2014 كمؤسسة جديدة تابعة لــ "دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي" وذلك بهدف الترويج والتسويق للإمارة عالميا في الوقت الذي تشرف فيه الدائرة على عمليات تخطيط وتطوير وتنظيم القطاع السياحي في دبي.