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ما سرّ شغف محمد عساف بالعدس؟

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ما سرّ شغف محمد عساف بالعدس؟ ما سرّ شغف محمد عساف بالعدس؟

نشر النجم محمد عساف صورة على حسابه الخاص على موقع " فيس بوك"، وهو يتناول طبقه المفضّل، وهذا الأخير ليس سوى طعام الفقراء المحبّب وخاصة في غزة مسقط رأسه، ويتمثّل في العدس الذي يقبل الفلسطينيون على تناوله، خاصّة في الشتاء.
وقد أرفق عساف صورته بالتعليق التالي: "يسعد مساكم.في الشتا ما في أطيب من العدس… شو رأيكم؟".
"سيدتي نت" يطلعك على كيفيّة إعداد حساء العدس الأصفر.

حساء العدس الأصفر
المقادير:
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
- رشّة من الملح
- رشّة من الكمّون
- قطعة من الخبز الإفرنجي المحمّر
- حبّة من البصل المقطّع إلى مربّعات صغيرة
- حبّة من الجزر المقطّع إلى مربّعات صغيرة
- حبّة من البطاطس المقطّعة إلى مربّعات صغيرة
- حبّة من الطماطم المقطّعة إلى مربّعات صغيرة
- كوب من العدس الأصفر
- 5 أكواب من الماء

طريقة التحضير:
1- يغسل العدس الأصفر جيداً بالماء، ثم يصفّى.
2- يوضع العدس مع الماء في قدر كبيرة، على نارٍ متوسطة.
3- عندما يبدأ هذا الخليط بالغليان، يضاف إليه على التوالي: الجزر، فالبطاطس، فالطماطم.
4- يدع هذا الخليط حوالي ساعة، على النار.
5- يصفّى هذا الخليط، وينقل إلى قدر ثانية توضع على نارٍ هادئة.
6- ينثر الملح والكمّون على الحساء.
7- يقلى البصل مع القليل من زيت الزيتون،حتى يتحوّل لونه الى الأشقر.
8- يقدّم هذا الحساء ساخناً، ويزيّن بالبصل المفروم، ويقدّم الى جانبه الخبز الإفرنجي المحمّر وعصير الليمون الحامض.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).
مدة الطهي:70 دقيقة.
مدة التحضير:10 دقائق.

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سيدتي