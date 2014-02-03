Katy Perry تتربع من جديد على عرش "توتير"

توّجت النجمة العالمية Katy Perry ملكة على عرش موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما أصبحت أوّل مستخدمة يبلغ عدد متابعيها 50 مليون شخص.

وقد تخطّى عدد متابعي Katy على "تويتر" عتبة الـ50 مليون شخص، لتكون بذلك أوّل مستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي يحقّق هكذا إنجاز مميّز، حسب ما ذكر موقع billboard.

وقد حلّ في المركز الثاني، النجم الكندي Justin Bieber بعدد متابعين بلغ 49.2 مليون شخص.

يذكر أن Katy Perry كانت قد تخطّت النجم Justin Bieber، الذي احتلّ سابقاً الصدارة بعدد المعجبين عبر تويتر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حيث بلغ عدد متابعيه حينها 46.5 مليون شخص، منهم 18 مليون في عام 2013 فقط.

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