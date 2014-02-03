أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Katy Perry تتربع من جديد على عرش "توتير"

Google+ Print
Katy Perry تتربع من جديد على عرش "توتير" Katy Perry تتربع من جديد على عرش "توتير"

توّجت النجمة العالمية Katy Perry ملكة على عرش موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما أصبحت أوّل مستخدمة يبلغ عدد متابعيها 50 مليون شخص.
وقد تخطّى عدد متابعي Katy على "تويتر" عتبة الـ50 مليون شخص، لتكون بذلك أوّل مستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي يحقّق هكذا إنجاز مميّز، حسب ما ذكر موقع billboard.
وقد حلّ في المركز الثاني، النجم الكندي Justin Bieber بعدد متابعين بلغ 49.2 مليون شخص.
يذكر أن Katy Perry كانت قد تخطّت النجم Justin Bieber، الذي احتلّ سابقاً الصدارة بعدد المعجبين عبر تويتر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حيث بلغ عدد متابعيه حينها 46.5 مليون شخص، منهم 18 مليون في عام 2013 فقط.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي