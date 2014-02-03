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Beyonce تفاجئ الجمهور في مهرجان Super Bowl

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Beyonce تفاجئ الجمهور في مهرجان Super Bowl Beyonce تفاجئ الجمهور في مهرجان Super Bowl

فاجأت المغنية الأمريكية السمراء Beyonce الحاضرين في مهرجان Super Bowl باعتلائها خشبة المسرح، إلى جانب زوجها Jay Z ، حيث شاركته الغناء.

وفور انضمامها إلى Jay Z ، أدّت Beyonce أغنيتها "Drunk in Love"، وسط تفاعل الجمهور والنجوم الحاضرين في المكان، إذ لم تكد تختم وصلتها حتى غمرها Jay Z وقام بتقبيلها على المسرح، وسط حشد من المشاهير المشاركين في المهرجان، مثل: Leonardo DiCaprio الذي كان يدخّن سيجارة إلكترونية، وJennifer Lopez التي كانت تجلس في المكان المخصّص للأشخاص ذوي الأهمية، في وقت كانت الرياضية المتزلجة Lindsey Vonn في انسجام مطلق، وهي تلوّح بيديها عندما كانت Beyonce تغني، بالإضافة إلى وجود عدد من المشاهير مثل Chace Crawford و Peter Facinelli.

وعند انتهاء السهرة، ترافق كلّ من Beyonce و Jayz Z إلى نادي 40/40 الذي يملكه Jay Z، حيث أمضيا وقتاً ممتعاً ومملوءاً بالحميميّة.

 

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