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اعتماد نتائج الشهادة الإبتدائية والإعدادية خلال ساعات بالسويس

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اعتماد نتائج الشهادة الإبتدائية والإعدادية خلال ساعات بالسويس اعتماد نتائج الشهادة الإبتدائية والإعدادية خلال ساعات بالسويس

اللواء العربي السروي محافظ السويس _ارشيفية

 

يعتمد اللواء العربى السروى محافظ السويس، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، نتائج الشهادات الإبتدائية والإعدادية والإعدادية المهنية للفصل الدراسى الأول من هذا العام، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة .

قال أيمن فهمى المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، بأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس قام اليوم بجولة، لمتابعة الكنترولات الثلاثة والتأكد انتظام العمل .

وأشار أن نسبة العامة فى المواد الدراسية فى الشهادة الإبتدائية فى المواد الدراسية اللغة العربية 70.3% والعلوم 80 % الدراسات الاجتماعية %76 الدين %81.2 والرياضيات 83 % اللغة الانجليزية% 86.4 .

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