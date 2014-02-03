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مارسيلو وشابي ألونسو: طرد رونالدو ' مبالغ فيه '

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مارسيلو وشابي ألونسو: طرد رونالدو ' مبالغ فيه ' مارسيلو وشابي ألونسو: طرد رونالدو ' مبالغ فيه '

بلباو، (في): يرى لاعبا ريال مدريد مارسيلو وشابي ألونسو أن طرد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة أتليتك بلباو في الليجا، لاعتدائه على كارلوس جوربيجي في الدقيقة 75 ، كان "مبالغا" فيه.

وفي تصريحات عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، قال اللاعب البرازيلي الدولي مارسيلو إن "الطرد كان مبالغا فيه" مشيرا إلى ان البرتغالي "يعرف بالتحديد ما حدث" وأن حالته النفسية مثلها مثل أي لاعب يتعرض للطرد "بطريقة غير عادلة".

وتوافق رأي شابي ألونسو مع زميله حيث يرى أيضا أن طرد نجم الملكي كان "مبالغا" فيه، فيما طلب مارسيلو من الحكام أن يسمحوا للاعبين بالتحدث معهم مثلما يستمع اللاعبون إليهم.

وفيما يتعلق بالمباراة، اعترف ألونسو أن أتليتك بلباو كان متفوقا على الريال في الشوط الأول، مبينا أنه اعتقد أن فريقه كان على مقربة من الفوز باللقاء بعدما سجل الهدف الاول، ولكن عقب تعادل أتليتك بلباو اختلفت النتيجة التي أعاقت صعود الملكي إلى المركز الثاني في ترتيب الليجا.

ولا يعتقد ألونسو أو مارسيلو أن الملكي عليه "الاكتراث" بنتائج صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد والوصافة برشلونة، ورغم ذلك ابرز اهمية اللقاء المرتقب بين الملكي وأتلتيكو مدريد في الليجا.

وبنتيجة المباراة ارتفع رصيد الريال إلى 54 نقطة ليتساوى مع البرسا في عدد النقاط إلا أنه ظل في المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما يحلق أتلتيكو مدريد وحيدا في الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

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