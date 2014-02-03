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اتحاد النقابات المستقلة يعلن تضامنه مع عمال شركة الحفر المصرية

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اتحاد النقابات المستقلة يعلن تضامنه مع عمال شركة الحفر المصرية اتحاد النقابات المستقلة يعلن تضامنه مع عمال شركة الحفر المصرية

أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تضامنه مع العاملين بشركة الحفر المصرية EDC، ومطالبهم المشروعة قانونا، والمتمثلة فى تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء عقد شركة توريد العمالة من الباطن، ورفع قيمة بدل المخاطر، وحقهم فى الإجازة السنوية، وحقهم فى الأرباح 5 أشهر على المرتب الشامل وليس المرتب الأساسى، بالإضافة لتوحيد عقود العمل الموحدة لكافة العاملين تتوافق والدستور المصرى وقانون العمل.

جاء ذلك فى البيان الصادر عن الاتحاد، والذى أكد أن الشركة يعمل بها 6 آلاف عامل، ألفان منهم غير مؤمن عليهم ويعملون باسم شركة توريد عمالة من الباطن، رغم أنهم يعملون لدى شركة الحفر المصرية.

وأعلن العمال الإضراب العام عن العمل، وذلك بعد وفاة المهندس أحمد الأحمر، منذ 11 يومًا، فى جهاز 40 التابع لموقع "خالدة للبترول"، وأصيب بارتفاع حرارته، وأدى عدم وجود أدوية فى الموقع إلى تدهور حالته بعد يومين وعندما نقل للمستشفى المتعاقدة معها الشركة فى مطروح لم تستطع إنقاذه بسبب ضعف إمكانياتها ومات قبل أن يصل القاهرة.

ووصل الإضراب 48 بريمة من أصل 70 بريمة، ومن بين البريمات المتوقفة البريمة الموجودة فى الجابون.

وناشد البيان متخذى القرار سرعة التدخل لحصول العمال على حقوقهم المشروعة قانونا.

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مصر 365