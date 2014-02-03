أفضل 4 متصفحات ملائمة لأطفالنا على جهاز الآيباد

في زمن بات فيه الأطفال الصغار ينافسون الأهل في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ كالإنترنت، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، فإن مهمة أولياء الأمور في الإحاطة بتصرفات أبنائهم على الشبكة العنكبوتية، قد صارت أكثر صعوبة، لذا فقد دفع هذا الأمر بشركات التقنية إلى تطوير متصفحات آمنة تهدف لمنع الأطفال من الوصول إلى مواقع غير ملائمة لسنهم وتجنيبهم مخاطر المواقع الإباحية –مثلاً- أو تلك التي تستغل الأطفال في أعمال غير أخلاقية.

لضمان تصفح أكثر أماناً لفلذات أكبادنا، نقدم لكم في «سيدتي» مجموعة من المتصفحات -المخصصة لجهاز الآيباد- والتي تحقق هذه الغاية؛ لتتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية، مما يسهم في تنشئة جيل أكثر التزاماً بتعاليم دينه الحنيف:

1- F-Secure Child Safe

يتميز بسهولة الاستخدام، ويسهل على الآباء مهمة تحديد المواقع التي يسمح للأبناء بالدخول إليها. كما يمنع هذا التطبيق المستخدم من الوصول إلى مواقع ضارة، مثل المواقع التي تستخدم للاحتيال على مستخدمي الإنترنت.

2- MetaCert Safe Browser with Parental Controls

يحتل هذا التطبيق المرتبة الأولى بين تطبيقات التصفح الآمن على جهاز الآيباد. يتيح للأهل تحديد درجة حجب المواقع، وهو الخيار الأمثل للعائلات والمدارس، التي تسعى لحماية الأطفال من الدخول إلى المواقع غير الملائمة لسنهم.

3- Mobicip Safe Browser With Parental Control

يسمح للأهل بمراقبة تاريخ التصفح عن بعد، إضافة إلى ضبط فلترة الدخول إلى المواقع الإلكترونية على أجهزة الآيباد اللوحية. كما يسمح هذا التطبيق بتحديد سن تصفح الإنترنت، ابتداء من الأعمار الصغيرة، وحتى طلاب المدرسة الثانوية.

4- Browser for Kids – Parental control safe browser with internet website filter

يوفر للأهل خاصية فلترة المواقع التي يعتقدون أنها غير مناسبة، وإظهار المواقع التي يختارونها لتصفح أولادهم، كما يتميز هذا التطبيق بإمكانية تحديد زمن تصفح الإنترنت الذي يسمح فيه للأبناء بزيارة المواقع التي يصرح أولياء الأمور بها.

نتمنى أن تساعدكم هذه المجموعة المختارة من المتصفحات الآمنة على مراقبة سلوكيات أطفالكم على الإنترنت اللوحي؛ لضمان التزامهم بتصفح ما هو مفيد ومناسب لعادات مجتمعنا وتقاليده.

شاركونا برأيكم: هل استخدمتم متصفحات آمنة أخرى على الآيباد وترغبون بإضافتها إلى القائمة؟