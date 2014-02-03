Beyonce متألقة بفستان برّاق من Roberto Cavalli

قدم المصمم الإيطالي الشهير Roberto Cavalli مجموعة أزياء رائعة تحكي أناقة هوليوود في لموسم ربيع وصيف 2014 (شاهديها هنا)، وقد كنا تواقين لرؤية تلك التصاميم الجميلة تزين إطلالات أجمل النجمات.

ظهرت النجمة الشهيرة Beyonce ليلة البارحة في حفل غنائي يجمعها مع زوجها مغني الراب Jay z بفستان أسود رائع من المجموعة المذكورة ، وقد نسقته مع حذاء أسود من Christian Louboutin ومجوهرات ماسية من Lorraine Schwartz ، لتحصل على إطلالة أنيقة ومتكاملة .

شاهدي إطلالة الرائعة Beyonce بفستان Roberto Cavalli وأخبرينا برأيك .

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