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ارتدي عمامتك على طريقة المصمّمة الكويتية "آسيا"

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ارتدي عمامتك على طريقة المصمّمة الكويتية "آسيا" ارتدي عمامتك على طريقة المصمّمة الكويتية "آسيا"

"آسيا" "akf" مدوّنة ومصمّمة أزياء ذات طراز رومانسيّ ومعاصر، تعتمد في تصميمها للعمامة على البساطة التي تضفي عليك أناقة لا مثيل لها، وتمنحك تفرّداً وإطلالة خاصّة.
كمتابعة لمصمِّمة العمامة والمدوّنة الكويتية "آسيا" على إنستغرام، لفتني كثيراً أسلوبها الشبابي وتفرّدها بأسلوب استثنائيّ، ما دفعني إلى اختيار عدد من صورها ومشاركتها وإيّاكنّ، لعلّ أسلوبها العصريّ يجد صداه لديكنّ عند تحديد خيار غطاء الرأس، إن كنتنّ تبحثن عن تغيير نمط الإيشارب أو الشيلة.
أما أهم النصائح عند اختيار العمامة فهي:
ـ ابتعدي عن القماش السميك، واعتمدي القماش الخفيف، كي لا تمنحك العمامة ضخامة للرأس.
ـ اعتمدي العمامة القطنية للملابس العملية والجينز؛ وعند ارتدائها مع الملابس المسائية، يمكنك اختيار القماش اللامع الخاص بالسهرات او اعتماد عمامة مع البيات (الترتر).
ـ عند اختيار الملابس المطبّعة أو المقلّمة، عليك باختيار العمامة الموحّدة اللون.
ـ إذا كنت لا ترغبين في إظهار الرقبة، فعليك باعتماد الياقة العالية مع العمامة أو ارتداء وشاح ولفّه على الرقبة أو تدبيسه بالعمامة.
ـ الأخذ بعين الاعتبار معيار اللون عند اختيار العمامة:
إذا كنت سمراء اللون، فعليك باللجوء إلى ألوان مميّزة، مثل الخوخيّ والبنفسجيّ ومشتقّات الباستيل الراقية، من أجل إعطاء الوجه لمسة جمال طبيعيّة، تعلوها مسحة من التألق.
أما لصاحبة البشرة الفاتحة فعليها بـ: البنيّ والأسود والبرتقاليّ، إضافة إلى الألوان الفاقعة، كالأحمر والأصفر القويّ، لأنّها تُعطي بريقاً خاصاً.

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