نصائح مجربة لحل مشكلة الأرداف

لا أحد يستطيع أن يتجاوز جمال وأناقة النجمات الغربيّات اللواتي يُبهرن دائماً بإطلالاتهن المختلفة والجذابة!

ولكنك تلاحظين، بالتأكيد، أنّ البعض منهنّ يعاني من مشكلات في وزنه، خصوصاً في أماكن معيّنة من جسمه، مثلما هي حالKim Kardashian وBeyoncé حيث تتمركز الدهون في أردافهما.

اختصاصية التغذية لانا فايد عريسي والمسؤولة عن مركز Low cal Diet Clinic تقدم لك بعض النصائح، للتخلص من مشكلة الأرداف:

"تعدّ الأرداف من أكثر مناطق الجسم التي يصعب إزالة الدهون منها.وبعد دراسة بسيطة، لوحظ أنّ تراكم الدهون فيها يعود إلى استهلاك السكر والدهون بشكل زائد، كتناول الشوكولاتة والسكاكر والكعك المحلّى والحلويات التي تحتوي على القشدة وغيرها.بينما عندما يقلل متّبعو الحميات من استهلاكهم لها، فإننا نلاحظ انخفاضاً في كميّة الدهون المتراكمة حول الوركين والفخذين"، حسب عريسي.

وتُضيف: "في الوقع، إن الطريقة الوحيدة للتخلص من الدهون في منطقة معيّنة من الجسم تكمن في التخفيف من نسبة الدهون الإجماليّة، وذلك عبر الحدّ من استهلاك السعرات الحرارية وتوزيعها على فترات زمنية واحترام حصص الكربوهيدرات والبروتينات وممارسة الرياضة".

وللتخفيف من تناول السعرات الحرارية:

ـ قسّمي طعامك إلى وجبات صغيرة.

ـ احرصي على تناول المأكولات المعدّة من القمح الكامل، وكذلك الفاكهة والخضر الطازجة.

ـ تجنبي تناول الدهون المشبعة.

ـ تناولي 5 وجبات غذائية يومياً، مع الحرص على أن تكون وجبة العشاء هي الأخفّ في سعراتها.

ممارسة الرياضة:

إنّ ممارسة التمرينات الرياضيّة القلبيّة هي الطريقة الأكثر نجاحاً للتخلّص من هذه المشكلة، بما في ذلك المشي السريع والهرولة وركوب الدراجة والسباحة.وتكمن فعاليتها خصوصاً، عند التصعيد والتخفيف، ما يعني ممارستها بوتيرة طبيعية لمدة تتراوح ما بين 30 ثانية و60 ثانية، ثم تصعيد السرعة إلى الأقصى لمدة 30 ثانية أخرى، ثمّ العودة إلى السرعة الأساسية ومواصلة هذه الوتيرة مدة التمرين كلّه.

وتذكّري أنّه ليس ثمّة أيّ علاج سحري للتخفيف من حجم الأرداف، بل إنّ خسارة الوزن وفقاً لخطّة متوازنة سيخفّف الدهون الإجمالية في كلّ الجسم، بما فيها تلك الدهون.

ولا تنسي وضع أهداف واقعية يمكن تحقيقها ومخصّصة وفقاً لاحتياجاتك. ويجدر بأهدافك أن تركّز على جسمك، لا على أيّ فكرة أو صورة مثالية متخيّلة!

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