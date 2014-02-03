وفاة الابن الأكبر للفنان السعودي عبدالله العامر

توفى الابن الأكبر للفنان والمنتج السعودي عبدالله العامر، بعد تعرضه وعدد من أصدقائه لحادث مروري في العاصمة الرياض أمس، حيث تمت الصلاة عليهم في مسجد الملك خالد.

"سيدتي نت" تتقدم بخالص التعازي والمواساة للفنان عبدالله العامر، داعين المولى للفقيد بالرحمة والمغفرة.