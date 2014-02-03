رغدة: لن أقيم عزاء والدي قبل أن يقيم القتلة العزاء لعشيرتهم

رثت الفنانة السورية رغدة والدها محمود نعناع الذي كان مختطفاً من قبل عناصر الجيش الحر السوري، وكتبت على حسابها الشخصي على الـ"فيس بوك" "لا عزاء، لا عزاء لك عندي ووعدي، أبا العز ما زال يردد صداه نيل بمقربتي، يجتر علقمة من سورها الشهباء، لا عزاء أبا العز لا المعتز الذي باعك قبل أبنائه وكانت خاتمته مني دعاء".

وأكملت "لا عزاء قبل أن يقيموا لعشيرتهم أينما حلّت عزاء، فمعيب على ابنتك الرغداء أن تخون عهدًا بيننا أبا العز اقتسمناه وما قسمونا بعهر ثورتهم ولا باختطافك كيدًا كي يقتلوا في الإباء وما قتلوه، بل زادوه بموتك اليوم بين أيديهم فخراً وعزاً وكبرياء وإباء".

يذكر أن والد رغدة التسعيني، كان مختطفاً منذ فترة طويلة، ولم يراع الخاطفون حالته الصحيّة الحرجة، رغم تضارب المعلومات، إذ أكد البعض أن المسلحين أعدموه، في حين قال البعض الآخر إنه توفي نتيجة المرض والإهمال في علاجه.