قلن عنها بريئة...قبلات النجمات وراءها قصص وشائعات

باتت مواقع التواصل الاجتماعي مكاناً لتبادل الصور التي قد تسيء إلى النجوم، بسبب أفعال قاموا بها من دون قصد. ولكن النوايا السيئة التي يحملها البعض تجعل الحسن قبيحاً، وتصبح الأفعال مورداً للإساءة الشخصيّة.

ينطبق هذا تماماً على تداول النشطاء لصور القبلات التي تبادلها الفنانون والفنانات في مناسبات كثيرة، ويكثر القيل والقال بشأنها، بالرغم من قول الفنانين إنّ تلك القبلات بريئة، أو إنّها تدلّ على حبّ أخويّ وصداقة بين الطرفين.

ثلاثة قبلات لأصالة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخّراً صورة لقبلة تبادلتها المطربة السورية أصالة وفنان العرب السعودي محمد عبده، حين حلّ الأخير ضيفاً عليها في برنامج "صولا". ورغم أنّ القبلة كانت متبادلة، إلا أنها أثارت جدلاً، لا بل هجوماً كبيراً على الطرفين، مفاده أن التصرف الظاهر في الصورة لا يليق بتاريخ النجمين، وهي قد قلّلت كثيراً من قيمتهما في عيون الجمهور.

ويبدو أنّ أصالة هي أكثر الفنانات إثارة للجدل في هذا الشأن، إذ انتشرت لها صورة وهي تقبّل مصمّم الأزياء اللبناني نيكولا جبران على خدّه، أثناء وجودهما معاً في كواليس برنامجها "صولا".

وأصالة نفسها قد سبق لها أن تعرّضت لهجوم واسع، بسبب القبلة الساخنة التي تبادلتها وزوجها المخرج طارق العريان، بعد زواجهما، في برنامج "شاكو ماكو"، حيث هاجمها جمهورها وقتها، وشدّد على أنّ هذه القبلة مكانها بين الجدران الأربعة، وليس أمام الجمهور، داعياً إياها إلى الاتسام بالحياء. وقِيل يومها إنّ أصالة تقصد من وراء قبلتها أن "تكيد العوازل" وأن توجّه رسالة إلى زوجها السابق طارق الذهبي، تقول له فيها إنها سعيدة مع زوجها الجديد.

بوسة بالحجاب

نفس الهجوم تعرّضت له الفنانة سهير رمزي، حينما قامت بتقبيل زوجها علاء الشربيني قبلة ساخنة، في برنامج "نجم اليوم". لكن جمهور رمزي عارضها، مع التشديد على أنّ القبلة لا تليق بحجابها ولا بتصريحاتها التي تحدّثت فيها عن الدين في البرنامج نفسه.

ما تعوّدنا نبوس في السر

ومن أصالة إلى اللبنانية نجوى كرم التي تعرضت للهجوم، بعدما قام علي جابر بتقبيلها قبلة قويّة، أثناء برنامج اكتشاف المواهب "أراب جوت تالنت"، حيث انطلقت شائعات أقوى تأسيساً على القبلة، تُفيد بوجود قصّة حبّ تجمع بينهما لتردّ نجوى في الحلقة التالية من نفس البرنامج، فتقول: "ما تعوّدنا نبوس في السر"، نافية أن تكون هناك أيّ علاقة حبّ تجمعها بعلي، مؤكّدة أنّ كلّ ما بينهما عبارة عن صداقة بريئة.

سخونة حورية مع الأمريكي

وقبل هذه الواقعة بأيّام، انتشرت صور ساخنة تجمع ما بين الفنانة المصرية حورية فرغلي وأحد الشباب الأجانب، حيث تعرّضت حوريّة لهجوم شديد وقتها. وقد دافعت عنها رباب إبراهيم المسؤولة الإعلاميّة لحوريّة قائلة في تصريح سابق مع "سيدتي نت" "إنّ هذه الصور تمّ التقاطها منذ فترة طويلة تزيد عن عشر سنوات، وكانت في إحدى بطولات الخيل في شرم الشيخ، حيث كانت حورية تشارك فيها".

قبلة الدستور

قبلة أخرى أثارت الأقاويل، أهداها الفنان أحمد بدير لليلى علوي، حيث قبّلها على يديها. ورغم أنّ القبلة قد تكون عادية ومقبولة في بعض الأوساط، إلا أنّ الغريب هو مكانها، إذ كانت ليلى تبعد عنه بمقدار مقعدين، فيما كان يجلس بينهما كلّ من الفنانين هاني سلامة ومصطفى كامل، فضلاً عن أنّ الحدث كان في إحدى اجتماعات لجنة الخمسين للاستفتاء على الدستور المصري في عام 2014، أي أن المكان غير مناسب على الإطلاق.

قبلة في القضاء

وعلى الرغم من أن تقبيل أيّ سيّدة لأخرى تكون عادية، ولا جدال بشأنها، إلا أنّ الأمر كان مختلفاً تماماً مع نبيلة عبيد وفيفي عبده، إذ جمعتهما قبلة غريبة، تعرضتا بسببها لهجوم كبير، إلى درجة قيام المحامي المصري نبيه الوحش بإقامة دعوى قضائية عليهما، متهماً إياهما بالتحريض على الفجور، ويا ليت الأمر اقتصر على ذلك، بل اتهمهما بأنهما تشجعان على ممارسة السحاق.