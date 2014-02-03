الآلية الثلاثية بشأن “اليوناميد” بدارفور ترحب بالتعاون مع حكومة الخرطوم

قال بيان صادر عن بعثة قوات حفظ السلام “اليوناميد” بالسودان اليوم الاثنين إن الآلية الثلاثية للتنسيق بشأن البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة العاملة في دارفور “اليوناميد” والتي تضم الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عقدت اجتماعها السابع عشر بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وذلك على هامش مؤتمر القمة الأفريقي الذي اختتم أعماله مؤخراً.

وقالت اليوناميد- في بيانها- أن المشاركين في الاجتماع رحبوا بالتعاون بين حكومة السودان واليوناميد على المستوى التقني، لتؤدي إلى حل القضايا المعلقة، مثل التأشيرات والتخليص الجمركي وتأجير الأراضي.

وقال محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،” نأمل أن نواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة السودانية، كما نرحب بالتعاون في جميع مناطق العمليات”، مشيرا إلى إن الاجتماعات الثلاثية بمستوياتها التقنية العالية قد ساهمت في تحسين فعالية البعثة في القيام بولايتها.

وركز المشاركون في الاجتماع خلال مناقشاتهم على مخاوف التأخير في نشر الأفراد والمعدات الخاصة بالبعثة، وتطرق الاجتماع بالنقاش إلى الانتشار الحالي للأفراد الذين يرتدون الزي الرسمي لقوات حفظ السلام، بجانب كيفية تخليص المعدات المملوكة للوحدات التابعة للبعثة .

و قال البيان، إنه تم الاتفاق على أن تعمل الحكومة السودانية مع البعثة المشتركة لتسهيل النشر السريع لقوات يوناميد لتجنب الثغرات التشغيلية في دارفور، بجانب مناقشة حرية الحركة والتدهور الكبير الذي شهده الوضع الأمني في دارفور خلال عام 2013، بسبب النزاعات القبلية وما نتج عنها من عواقب على حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية.

أ ش أ