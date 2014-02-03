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ضبط 319 دراجة نارية بدون ترخيص فى حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 319 دراجة نارية بدون ترخيص فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط 319 دراجة نارية بدون ترخيص فى حملة أمنية بالبحيرة

ارشيفية

تواصلت الحملة التى تشنها مديرية امن البحيرة تحت اشراف اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير الامن لضبط الدراجات النارية الغير مرخصة لليوم الثانى على التوالى
> تمكنت الحملة التى قادها العميد هشام وإلى مدير مرور البحيرة من ضبط 304 دراجة بخارية بدون ترخيص و 4 تروسيكل بدون ترخيص و 11 توك توك بدون ترخيص كما تم 10 سيارات غير مرخصة خلال الحملة.
> وخلال الحملة تم سحب 42 رخصة منتهية و تحرير 363 مخالفة مرورية .

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