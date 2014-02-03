قيادى بالمصريين الأحرار: 10ملايين جنيهًا غير كافية لتنفيذ حملة جيدة لمرشح الرئاسة

أكد إبراهيم عبد الوهاب عضو المكتب السياسي، عضو مجلس الشعب السابق، بحزب المصريين الأحرار، أن المبالغ المالية التى حددها مشروع قانون الإنتخابات الرئاسية لصرفها فى الحملة الإنتخابية للمرشح ضعيفة جداً وغير كافية لتنفيذ حملة جيدة على مستوى الجمهورية ، وأن مبلغ الــ10 ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق ومبلغ مليونى جنيه فى حالة انتخابات الإعادة لا تمكن المرشح من عمل حملة تصل إلى المواطنين فى 27 محافظة.

وطالب عضو المكتب السياسي بضرورة زيادة هذا المبلغ بما يتوافق مع الوضع الحقيقى وارتفاع الأسعار، وضرورة أن يذكر القانون كيفية متابعة ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لتلك الحملات ومدى إلتزامها بالحد الأقصى المقرر للإنفاق.

وقال عبد الوهاب أن مشروع قانون الإنتخابات الرئاسية يحقق الكثير من المكاسب والإيجابيات الى ستساهم فى إجراء انتخابات رئاسية حقيقية وأن من أهم مميزات مشروع القانون أنه ألغى تحصين قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية وجعل الطعن على القرارات والنتائج أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد عضو المكتب السياسي على ضرورة تنفيذ المادة التى تلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، والإلتزام فى الدعاية الإنتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة وأهمها، عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين والإلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والإمتناع عن استخدام الشعارات الدينية، أو العنف أو التهديد باستخدامه وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة اللدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، حتى يكون هناك نوع من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.