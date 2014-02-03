مجلس إدارة تسيير الأعمال بـ”المهندسين” يتسلم المقر بأسيوط

تسلم أعضاء مجلس إدارة تسيير الأعمال بالنقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط مقر النقابة والأعمال بها طوال المرحلة الانتقالية لحين تسلمها إلى مجلس إدارة منتخب، وتكون مجلس الإدارة من المهندس عماد عوني رمزي، رئيس مجلس النقابة، والمهندس هشام حلمي ماضي، والمهندس محمد مراد محمود، والمهندس أحمد فتحي محمود، أعضاء وذلك بناء على قرار من الدكتور المهندس وزير الموارد المائية والري بقرار رقم 64 لسنة 2014.

وقال المهندس عماد عوني، رئيس مجلس النقابة، إن “المجلس الانتقالي وضع خطة عمل تعتمد على عدة محاور وهي تطوير المنشآت النقابية الفرعية والموظفين بها وتقديم خدمات للمهندسين وأسرهم وتنمية الاستثمارات لصالح النقابة”.

وأضاف عوني، أن النقابة ستقوم بإنشاء مجمعات سكنية خاصة للمهندسين وأعضاء النقابة بأسعار رمزية ومخفضة كدعم من النقابة إلى أعضائها من المهندسين والعمل على تنظيم رحلات للعمرة والحج بأسعار مخفضة».

وأكد عوني، عزم المجلس عمل دورات تدريبية معتمدة بواسطة مهندسين معتمدين دون اللجوء إلى الشركات الخاصة، لرفع المستوى العلمي، وتقليل المصاريف وخلق فرص عمل لخلق حلول متكاملة، وتكوين لجنة تهدف إلى رعاية الموهوبين والمبتكرين والمخترعين ونقل الجديد إلى أرض الواقع.

وقال المهندس هشام حلمي ماضي، إننا نرى أهمية أن تكون النقابة مستقلة عن التبعية لأي كيانات سياسية أو حزبية حتى لا تصبح ساحة للصراعات الحزبية والسياسية، فالنقابة يجب أن تكون لجميع المهندسين بالمساواة الكاملة، وأن مشاركة المهندسين في العمل النقابي تكون بصفتهم الهندسية وليست بتصنيفاتهم السياسية والتي نحترمها ولكن نرى أن مكانها الطبيعي خارج النقابة.

وقال المهندس محمد مراد محمود، إنه سيتم إنشاء وتقديم وحدات سكنية بسعر التكلفة لمساعدة شباب المهندسين من خلال جمعية إسكان مهندسي مصر، والعمل على تخصيص عدد من الوحدات بنظام الإيجار المؤقت وذلك كتكافل للمهندسين الشباب غير القادرين، وتفعيل دور الرعاية الصحية بالتعاقد مع مستشفيات وأطباء وصيدليات جيدة المستوى بأسيوط.

تسلم أعضاء مجلس إدارة تسيير الأعمال بالنقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط مقر النقابة والأعمال بها طوال المرحلة الانتقالية لحين تسلمها إلي مجلس إدارة منتخب، وتكون مجلس الإدارة من المهندس عماد عوني رمزي رئيس مجلس النقابة، والمهندس هشام حلمي ماضي، والمهندس محمد مراد محمود، والمهندس أحمد فتحي محمود، أعضاء وذلك بناء علي قرار من الدكتور المهندس وزير الموارد المائية والري بقرار رقم 64 لسنة 2014م.

وقال المهندس هشام حلمي ماضي، إننا نرى أهمية أن تكون النقابة مستقلة عن التبعية لأي كيانات سياسية أو حزبية حتى لا تصبح ساحة للصراعات الحزبية والسياسية، فالنقابة يجب أن تكون لجميع المهندسين بالمساواة الكاملة، وأن مشاركة المهندسين في العمل النقابي تكون بصفتهم الهندسية وليست بتصنيفاتهم السياسية والتي نحترمها ولكن نرى أن مكانها الطبيعي خارج النقابة.

وقال المهندس محمد مراد محمود، إنه سيتم إنشاء وتقديم وحدات سكنية بسعر التكلفة لمساعدة شباب المهندسين من خلال جمعية إسكان مهندسي مصر، والعمل على تخصيص عدد من الوحدات بنظام الإيجار المؤقت وذلك كتكافل للمهندسين الشباب الغير قادرين، وتفعيل دور الرعاية الصحية بالتعاقد مع مستشفيات وأطباء وصيدليات جيدة المستوى بأسيوط.