سفير مصر لدى الرياض : زيارة رئيس الوزراء للسعودية بالغة الأهمية

أكد السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر بالرياض أهمية الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي غدا الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية كونها تأتي في ظروف بالغة الأهمية والدقة تمر بها مصر بعد الاستفتاء على الدستور والاستعداد للمضي قدمًا فى تنفيذ بقية استحقاقات خارطة الطريق بانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية.

وشدد عفيفي عبد الوهاب على قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالدعم الذى تلقاه مصر من شقيقتها السعودية على كافة الصعد ووقفها بجانب مصر وخاصة موقف المملكة الاخير بعد ثورة 30 يونيو ودعم مصر ماديًا ومعنويًا.

وقال السفير عفيفي ، إن رئيس الوزراء سيجرى خلال زيارته محادثات مع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة فى المجالات الاقتصادية لفتح افاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يرافقه وفد يضم وزراء النقل والاستثمار والإسكان والتخطيط والبترول اضافة الى رجال أعمال سيبحثون مع نظرائهم السعوديين التعاون المشترك وفتح افاق اقتصادية جديدة.

وأشار السفير عفيفي إلى أنه سيتم عقد اجتماع مغلق مساء الغد بمنزله لمجلس الأعمال السعودي المصري بحضور الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، والوزراء المرافقين له ورجال الأعمال في البلدين.

وتوقع السفير عفيفى ، أن تزداد الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك رغبة من رجال الأعمال السعوديين في زيادة الاستثمارات في مصر مؤكدا أن السعودية تعد أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، حيث تبلغ قيمة مساهماتها في المشاريع المقامة في مصر نحو 5.7 مليار دولار أمريكى، وبما يمثل نحو 27 في المائة من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتى تبلغ 20 مليارا.

وأوضح أن رئيس الوزراء سيعقد بمقر إقامته في قصر المؤتمرات مؤتمرا صحفيا صباح بعد غد الأربعاء قبيل مغادرة الببلاوي.

أ ش أ