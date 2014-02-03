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ضبط عاطلين بحيازتهما مواد مخدرة بالمنيا

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ضبط عاطلين بحيازتهما مواد مخدرة بالمنيا ضبط عاطلين بحيازتهما مواد مخدرة بالمنيا

صورة أرشيفية

ألقت مباحث المخدرات بمحافظة المنيا، القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة ما بين مخدر الحشيش وأقراص مخدرة بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 تلقى اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، إخطارا من رئيس مباحث المخدرات يفيد بضبط عمرو سيد أمين المقيم ببندر ملوى، وبحوزته «67 قرصا من مخدر التامول و7 قطع من مخدر الحشيش والتي تزن 70 جراما» بقصد الإتجار، ومبلغ مالى 370 جنيها وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات وقد تم تحرير المحضر رقم 287-2014 إداري قسم ملوي.

كما تم ضبط محمود فولي عبد العبد الغني وشهرته “دوكو” 23 سنة ومقيم ميدان الصهاريج بندر المنيا وبحوزته 5 أقراص من عقار «التيدول والباركيونل والتامول» و3 زجاجات «ريفوتريل» سائل مخدر وسعة الزجاجة 15 جراما بقصد الإتجار ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول، تحرر المحضر رقم 1247 -2014 إداري قسم المنيا.

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