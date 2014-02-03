أمن المنيا ينجح في القبض على هاربين من قضايا

شنت أجهزة الأمن بالمنيا حملة موسعة لضبط المطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا مختلفة، تحت إشراف اللواء اسامة متولي، مدير أمنالمنيا.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من مصطفى محمد عبد الحفيظ 18 سنة “عامل بجراش”، ووليد فتحى عمر اسماعيل 17 سنة ” عامل “، واحمد رضا رشدى فتح الباب 20 سنة ” عامل بمخبز “، ومحمد خلف عثمان 18 سنة ” عامل بمخبز “، ورضا رشدى

فتح الباب 44 سنة “فلاح”، والمقيمون جميعهم بصط الخمار دائرة مركز شرطة المنيا والمطلوبين للطبط والإحضار فى القضية رقم 16028 – 2013 جنح قسم الساحل القاهرة.

كما تم ضبط احمد محمد مهنى 40 سنة “عامل” ومقيم بمركز العدوة والمطلوب ضبطة وإحضارة فى القضية رقم 8267 ادارى مركز بنى مزار، كما تم ضبط صالح سليمان سالم 35 سنة المقيم بمركز بنى مزار والمطلوب ضبطة فى

القضية رقم 17406-2013.