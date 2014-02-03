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ضبط عامل بتهمة التعدي علي صاحب توك توك والاستيلاء علي دراجته النارية بسوهاج‎

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ضبط عامل بتهمة التعدي علي صاحب توك توك والاستيلاء علي دراجته النارية بسوهاج‎ ضبط عامل بتهمة التعدي علي صاحب توك توك والاستيلاء علي دراجته النارية بسوهاج‎

مديرية أمن سوهاج

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط عامل قام بمعاونة أخرين، بالتعدي علي صاحب توك توك والاستيلاء علي دراجته النارية ، ترجع تفاصيل الواقعة عندما قام “رفيع ع” مقيم شارع المستشفي بالبلينا، بالابلاغ عن قيام مجهولين تعدوا عليه بالضرب، واستولوا علي التوك توك خاصته، حيث أنه اثناء تواجده طلب منه أشخاص مجهولين، اصطحابهم إلي عزبة حمام وفور وصولهم، تعدوا عليه بالضرب وقاموا بتهديده بأسلحة نارية وبيضاء ولاذوا بالفرار .

توصلت تحريات البحث الجنائي الي أن وراء ارتكاب الواقعه “شعبان ر” 24 عامل مقيم ببرديس، و تحرر المحضر اللازم و باشرت النيابة التحقيقات .

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