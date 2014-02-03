الدعوة السلفية تحذر طلاب الجامعات من الانجراف وراء الشغب

حذرت قيادات الدعوة السلفية شباب الجامعات من الانجراف إلى الشغب الذي يعمل البعض على إثارته بالجامعات لأغراض سياسية.

وطالب الدكتور رمضان نجدي عضو مجلس شورى الدعوة السلفية شباب الدعوة بجامعة الفيوم بألا يسيروا خلف الأفكار المنحرفة التي انتشرت بين بعض الشباب وذلك بعد ارتفاع لغة التكفير في أوساط بعض من ينتمي إلى التيار الإسلامي نظرا لخلافات سياسية يتسع فيها الخلاف .

جاء ذلك خلال معسكر الدعوة السلفية بالفيوم الذي نظمته لشباب جامعة الفيوم، وأكد نجدي أن التسلح بالعلم الشرعي والفهم الصحيح هو النجاة من الانحراف والانجراف إلى مثل هذه الأفكار التي تهدم المجتمع وتغلق الباب بين الدعاة والمجتمع.

أ ش أ