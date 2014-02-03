الأرصاد: درجات الحرارة تشهد انخفاضا ملحوظا اليوم

أكد وحيد سعودى، مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً، اليوم الاثنين، على كافة الأنحاء ليسود طقس شتوى مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً، كما يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء قد تمتد خفيفة إلى القاهرة فى نهاية الفترة والرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال وشرق البلاد وعلى البحر الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وأوضح أن البلاد ستتعرض لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية على معظم الطرق واضطراب الملاحة البحرية فوق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن تأثير هذه الموجة شديد إلى حد ما على القطاع الغربى للجمهورية وهى الطرق المؤدية من وإلى الساحل الشمالى ومنطقة برج العرب والإسكندرية ومطروح، حيث من المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح على هذا القطاع أكثر من 30 عقدة حوالى 60 كم / ساعة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحيانا وإلى ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط لأكثر من 4 أمتار.

وعن تأثيرها على المناطق الداخلية القاهرة ومحافظات الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد وسيناء، أكد أنها أقل حدة نسبيا، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تبلغ سرعة الرياح على هذه المناطق ما بين 20 إلى 25 عقدة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية إلى حوالى 2000 متر وتؤثر هذه الموجة أيضا على محافظات شمال وجنوب الصعيد غدا، ويصاحب ذلك ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية لتصل على القاهرة لحوالى 26 درجة الأحد، وقياسا عليه باقى محافظات الجمهورية.

وأشار "سعودى" إلى أنه يصاحب ذلك فرص كبيرة لسقوط الأمطار فقط على السواحل الشمالية عند السلوم ومطروح والإسكندرية، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على باقى أنحاء الجمهورية، متوقعاً ارتفاعا مؤقتا لدرجات الحرارة لا يستمر أكثر من 24 ساعة على أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملحوظ، اعتبارا من غد الاثنين لتصل إلى القاهرة لحوالى 18 درجة بانخفاض 8 درجات، والتحسن الملموس فى الأحوال الجوية اعتبارا من الثلاثاء المقبل.