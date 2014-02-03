"ضحايا الاختطاف": بصدد تقديم مذكرة لوقف الاختفاء القسرى سريعا

قالت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، إنها بصدد تقديم مذكرة لرئيس الجمهورية عدلى منصور، وحازم الببلاوى رئيس الوزراء، وأيضا إلى المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الحكومة، للمطالبة بوقف فورى لجرائم الاختفاء القسرى للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، وذلك بعد أن تقدموا بطلب رقم 476 بتاريخ 29 يناير 2014 إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وأضافت الرابطة، فى بيان لها اليوم الاثنين: "إن اختفاء القاصرات يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى".