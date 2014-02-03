رئيس الوزراء الإيطالي: نسعى لتطوير علاقاتنا مع الإمارات

أكد إنريكو ليتا رئيس وزراء جمهورية إيطاليا حرص بلاده على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الامارات، وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في قصر الامارات إن زيارته الحالية للدولة في اطار جولة خليجية حققت نتائج إيجابية مهمة.

وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي بفوز دبي باستضافة اكسبو 2020، وقال إن ما حققته الإمارات ودبي باستضافة المعرض الدولي يعد معجزة بكل المقاييس، وقال "نحن نستعد لاستضافة اكسبو ميلانو 2015 العام القادم، جاهزين لوضع كافة خبراتنا امام دبي والامارات لاستضافة اكسبو 2020.

وقال رئيس الوزراء الايطالي إن سلسلة الاتفاقيات التي جري التوقيع عليها بقصر الامارات بحضوره ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تصب في خدمة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين واضاف أن دولة الإمارات تعد أهم شريك اقتصادي لإيطاليا في الشرق الأوسط منوهاً بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من المشروعات المشتركة والتدفقات الاستثمارية في مجالات عدة بين البلدين الصديقين.

وقد شملت تلك الاتفاقيات تطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والطاقة والنفط والبيئة والسياحة والتعاون العلمي وغيرها.

وأعلن رئيس الوزراء الايطالي ان الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الايطالية "اليطاليا" يعتزمان الدخول في شراكة استراتيجية مشيرا الى ان المفاوضات بين الجانبين أصبحت في المرحلة النهائية وتوقع ان تخصص الاتحاد للطيران جزءاً من استثماراتها الخارجية في شراء حصص بشركة "أليطاليا" مفضلاً عدم الإفصاح عن حجم الحصة التي تعتزم الاتحاد للطيران شراءها واكتفي بالقول ان المفاوضات تنتهي خلال الأيام المقبلة ومن ثم الاعلان رسمياً عن علاقة الشركتين الاستراتيجية التي تلبي أهداف كلا الطرفين.

تعاون ثقافي

ووقعت الدولة ممثلة في المركز الوطني للوئاثق والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة والحكومة الايطالية ممثلة في المديرية العامة للأرشيف بوزارة الثقافة والتراث الثقافي والسياحة الإيطالية، مذكرة تفاهم في مجال الأرشفة وتبادل النسخ والخبراء.

ووقع على المذكرة من جانب دولة الامارات الدكتور عبدالله محمد الريس المدير العام للمركز الوطني للوثائق والبحوث وعن الجانب الايطالي جورجو ستراتشي سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات العربية المتّحدة، وقد اتفق "الطرفان"، المديرية العامة للأرشيف (المديرية)، والمركز الوطني للوثائق والبحوث (المركز) واستناداً لـ"اتفاقية التعاون" في مجالات الثقافة والفنون والتراث الموقعة بين حكومة جمهورية إيطاليا وحكومة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في دبي في نوفمبر 2012 على التعاون والتنسيق ودعم البرامج والنشاطات المشتركة ذات الصلة من أجل المصلحة المشتركة للطرفين.

مذكرة تفاهم

وقعت مجموعة فنادق ومنتجعات باراماونت في دبي التابعة لمجموعة باراماونت الايطالية على مذكرة تفاهم مع شركة ألفا تورز السياحية بدبي وفندق جراند فيا فينيتو الايطالي لتعزيز التعاون بينهما وامكانية القيام بمشاريع ومبادرات مشتركة. وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم في فندق قصر الامارات بحضور إنريكو ليتا رئيس الوزراء الإيطالي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وجورجيو ستاراتشي السفير الإيطالي لدى الدولة الى جانب عدد المسؤولين الإماراتيين والضيوف.