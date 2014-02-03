ثاني جلسات محاكمة بديع و47 إخوانيًا في أحداث قطع طريق قليوب

تعقد محكمة جنايات شبرا الخيمة والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة 48 متهما من قيادات جماعة «الإخوان »الإرهابية، ومن بينهم المرشد العام محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة، في أحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب والتي راح ضحيتها شخصان وأصيب 35 آخرين خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم.

كما يواجه المتهمون أيضا تهم الانضمام لجماعة إرهابية وقطع المواصلات العامة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتحريض على العنف عبر إرسال مجموعات من أنصار الإخوان لإثارة الفوضى والذعر وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام.

كانت تحريات الأمن الوطني بشأن الواقعة كشفت أن عددا من قيادات الإخوان الموجودين في اعتصام رابعة العدوية أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة لحشد وتجميع مجموعات مسلحة من أنصار الإخوان من محافظات القليوبية والمنوفية وكفرالشيخ وبني سويف والبحيرة والفيوم والقاهرة من ميدان رابعة العدوية من خلال أتوبيسات وإعطاء تعليمات لهم بقطع الطريق الزراعي عند منطقة ميت حلفا بقليوب وتعطيل المواصلات العامة وترويع المواطنين بالمنطقة وذلك أواخر شهر يوليو الماضي ما أحدث حالة من الفوضى بالمنطقة وتم القبض على 48 من المتهمين وحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.