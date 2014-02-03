إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

أزالت حملة أمنية من مديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمحافظة، الأحد، 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بدائرة مركز طهطا.

وقال المهندس مصطفى عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، في تصريحات صحفية، إنه «تم إزالة التعديات بعد تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا».

ولفت إلى أن «التعديات تنوعت ما بين بناء مبانى وأسوار وبناء بلوكات بالطوب الأبيض وتشوين طوب ومواد بناء داخل الأراضي الزراعية».

تحرر عن ذلك المحضر رقم 278 إداري المركز، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.