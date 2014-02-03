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استشهاد معاون مباحث كفر الدوار وإصابة مسلح فى تبادل إطلاق نار بالبحيرة

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استشهاد معاون مباحث كفر الدوار وإصابة مسلح فى تبادل إطلاق نار بالبحيرة استشهاد معاون مباحث كفر الدوار وإصابة مسلح فى تبادل إطلاق نار بالبحيرة

أرشيفية

لقى النقيب مازن إبراهيم محمد، معاون مباحث مركز شرطة كفر الدوار، مصرعه نتيجة إصابته بأربع رصاصات فى تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بمنطقة الدوار التابعة لقرية سيدى غازى بمركز كفر الدوار.

وكانت النقيب ومعه قوة من الشرطة فى طريقهم فى حملة لتنفيذ الأحكام بالمنطقة، وشاهدوا مسلحين بالأسلحة الآلية فى الطريق، فتم التعامل معهم، وحدث تبادل إطلاق نار ونتج عن ذلك مصرع الضابط وإصابة أحد المسلحين ويدعى «علاء .ع» ومحل إقامته محافظة قنا.
> إنتقل إلى مكان الحادث اللواء نبيل عبد الفتاح، نائب مدير أمن البحيرة، وتم نقل جثمان الضابط إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار، بينما تم نقل المسلح المصاب الذى تم القبض عليه بحالة خطرة إلى المستشفى الجامعى بالأسكندرية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين بمسجد النهضة بمنطقة أبوقير بمحافظة الإسكندرية .

 

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