تجمع علمي يبرز جهود المملكة في مكافحة الفساد

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (كلية العلوم الإستراتيجية) بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعد غد الثلاثاء حلقة علمية موضوعها(حماية النزاهة). ويشارك في أعمال الحلقة الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية النزاهة من داخل المملكة وخارجها وأساتذة الجامعات ومنسوبو الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.

وأوضح د. جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن هذه الحلقة تنظم في إطار الشراكة العلمية الإستراتيجية بين الجامعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) حيث نظم الجانبان في العام الماضي ندوة علمية موضوعها(النزاهة ومكافحة الفساد).

وأكد ابن رقوش أن الجامعة منذ نشاتها أولت مكافحة الظواهر الإجرامية المختلفة اهتمامها وعنايتها ومن أبرزها جرائم الفساد في إطارها العربي والدولي خاصة بعد استفحالها في ظل العولمة وثورة الاتصالات الأمر الذي جعل من جرائم الفساد داءً عالميا شموليا عميق الجذور مستعصياً على المكافحة والعلاج بصورة فردية ما يحتم ضرورة العمل الجماعي والتعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم.

ولفت ابن رقوش إلى أن الجامعة قد بادرت منذ العام 2003م من خلال مركز الدراسات والبحوث بالجامعة و بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الفساد بهدف الخروج بمعايير ورؤية عربية ودولية تجاه مكافحة الفساد في مقر الجامعة وهو الأول من نوعه في المنطقة وتناول بالبحث دراسة القواعد التي أعدتها الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد إضافة إلى مناقشته لأوجه الفساد في إطاره الدولي وكان ذلك المؤتمر تواصلاً لجهود الجامعة في رصد ودراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تؤثر على المسيرة التنموية العربية واستشراف المستجدات الأمنية وعلاجها بالدراسة والبحث المتعمق لاسيما تلك التي أضحت تأخذ أبعاداً متنامية تهدد اقتصاديات دول العالم خاصة النامية منها حيث ترتب على جرائم الفساد بمختلف صوره وأشكاله تبعات خطيرة تتماثل جميعا في درجة خطورتها خاصة أن منابع الفساد متعددة يصعب حصرها.

يشار إلى أن الحلقة تهدف إلى إبراز دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وتوضيح الرؤية الإستراتيجية لجهود المملكة في مكافحة الفساد وتكامل جهود المؤسسات الرسمية في المملكة في حماية النزاهة وتبيان دور منظمات المجتمع المدني في حماية النزاهة والوقوف على جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مكافحة الفساد. وستتناول محاور الحلقة جهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارات الداخلية والعدل والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة.