الأوقاف تستطلع رأى الأئمة حول موضوعات خطب الجمعة

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمى على الإنترنت, استبيان لاستطلاع رأى الدعاة حول خطب الجمعة لشهر جمادى الأولى، وتعليقاتهم على الموضوعات كجمعة موحدة لأدائها عبر جميع منابر مصر وكان الموضوعات هى: أهمية التخطيط فى حياة الأفراد والأمم، والإدمان وأثره المدمر على الفرد والمجتمع، وظاهرة أطفال الشوارع وقضايا الأحداث مشكلات وحلول، وترتيب الأولويات وأثره فى حياة الأفراد والأمم.

وقالت الوزارة وزارة فى استبيانها، أمس الأحد, أنها تعرض لمدة أسبوع على موقعها الرسمى موضوعات خطب الجمعة المقترحة لشهر جمادى الأولى 1435 هـ لاستطلاع رأى الأئمة والخطباء حولها، كما يسعدها تلقى أى مقترحات بشأنها قبل إقرارها بصورة نهائية.