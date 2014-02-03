إغلاق نفق بالخبر للصيانة.. يربك الحركة المروية

الخبر - إبراهيم الشيبان، تصوير - زكريا العليوي

لم تسعف الحشود المرورية التي أوجدتها الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية لتجييش أرتال من السيارات العالقة على شارع خادم الحرمين الشريفين وشارع العزيزية وهما الشارعان الحيويان والأعلى كثافة مرورية بالخبر، حيث أدى ارتداد السيارات بسبب إغلاق نفق العزيزية المقابل لمجمع الراشد التجاري وقوف ساعات طويلة رغم اجتهادات بلدية الخبر بفتح بعض الطرق المغلقة بسبب الأعمال للمساعدة في فك الاختناقات.

وجاء هذا الإغلاق بعد أن أعلنت إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية ومرور المنطقة الشرقية، السبت، بإغلاق نفق العزيزية»الراشد» بسبب الصيانة الدورية.

وقال مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله السليمان، إن إدارته بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية أغلقت الطرق المؤدية للنفق بسبب ما اسماه الكشف والصيانة لهذا النفق والتي على ضوئها سيتم النظر في وضعه العام، مؤكدا أن الإغلاق سيستمر خمسة أيام وتم التنسيق مع مرور المنطقة بشأن الإغلاق والذي وصفه بالمجدول.

ومن جهة أخرى رفعت بلدية الخبر مقترحاً لإدارة المرور والنقل بان يكون الإغلاق جزئياً للنفق والسماح للسيارات بالمرور من خط واحد مع تواجد دوريات المرور لتسهيل الحركة للحد من التكدس.

ومن خلال تواجد «الرياض» مساء السبت لاحظت إن إدارة المرور منعت دخول الشاحنات لمدينة الخبر في محاولة لتخفيف الزحام.

وانتقد العديد من المواطنين ممن التقت بهم «الرياض»؛ توقيت الإغلاق حيث لم يعلن عن موعده إلا في يوم «السبت»مما تسبب في ارتباك مروري يسبق بداية أول يوم دراسي للطلاب وعمل للموظفين.

وأكد الناطق الإعلامي لمرور الشرقية العقيد المهندس علي الزهراني ل «الرياض» أن الحركة المرورية تحت المراقبة والمتابعة الدقيقة بشكل مستمر حتى نهاية فترة الصيانة التي تمتد خمسة أيام للنفق من خلال تمركز عدد من دوريات المرور لتسهيل الحركة المرورية.

وأهاب بقائدي المركبات القادمين من العزيزية وشاطئ نصف القمر باستخدام طريق خادم الحرمين الشريفين، اما القادمون من الخبر والدمام فنصحهم باستخدام طريق أبو حدرية للتقليل من الازدحام وتفادي تحويلة النفق ولتسهيل الحركة في الطريق.