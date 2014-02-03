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إبنة المخرج Woody Allen بالتبني تكشف عن تحرشه بها

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إبنة المخرج Woody Allen بالتبني تكشف عن تحرشه بها إبنة المخرج Woody Allen بالتبني تكشف عن تحرشه بها

كشفت Dylan Farrow إبنة المخرج Woody Allen بالتبني عن قيام والدها بالتحرش بها جنسياً عن عمر الـ7 أعوام.

وقررت Dylan البالغة من العمر 28 عاماً الإفصاح عن هذا الأمر بعد كل هذه الفترة من الزمن حيث قامت بروي قصتها إلى صحافي في "New York Times"، وذلك بعد أن حصل Allen على "جائزة الإنجاز مدى الحياة" في جوائز Golden Globes،

وقالت الإبنة "قررت التكلم الأن عن المخرج المحبوب لدى شعب هوليوود"، ويذكر أن Dylanهي إبنة Mia Farrow زوجة Allen، حسب ما ورد على موقع "Hello Magazine".

من جهته نكر المخرج هذا الخبر وقال أن Mia والدة الفتاة المعتدى عليها قامت بإختلاق هذه الإدعاءات إنتقاماً منه بعدما تزوج إبتنها الثانية حيث كان الفرق حوالي الثلاثين عاماً بينهما.

وتضيف الإبنة بالتبني أنها كلما ترى صورة من اعتدى عليها في الإعلانات اللاصقة والتلفزيون تشعر بحالة ذعر وتفضل أن تجلس بمفردها بعيداً عن الجميع.

اليوم Dylan هي متزوجة وتعيش مع زوجها تحت إسم أخر في فلوريدا، وسعيدة من دعم أهلها وأخوانها لها.

 

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