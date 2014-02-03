رحيل الممثل Philip Seymour Hoffman عن عمر 46 عاماً

وجد الممثل Philip Seymour Hoffman ميتاً في منزله في نيويورك وقد ذكرت الشرطة أن لا معلومات مؤكدة عن السبب الذي أودى بحياته لكن بعض المصادر ذكرت أن السبب هو جرعة مفرطة من المخدرات. وفي التفاصيل أن أحد كتّاب السيناريو كان على موعد مع الممثل في منزله وعندما وصل لم يفتح له الباب فاتّصل برقم الطوارئ وعند دخول الشرطة الى الشقّة وجدوا Philip في مغطس الحمام وقد فارق الحياة وفي يده حقنة.

ترشح Philip Seymour Hoffman ثلاث مرات لجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور مساعد عن Charlie Wilson's War عام 2008 وعن Doubt عام 2009 وعن The Master عام 2013 وفاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عام 2006 عن دوره في فيلم Capote.

يذكر أن آخر إطلالة لـ Philip Seymour Hoffman كانت في مهرجان Sundance السينمائي حيث روّج لفيلميه الجديدين God’s Pocket و A Most Wanted Man. وكان يصوّر حالياً الجزء الأول والثاني من Mockingjay من سلسلة أفلام The Hunger Games.

ولد Philip Seymour Hoffman في 23 يوليو عام 1967 في نيويورك. أول فيلم شارك فيه كان بعنوان Triple Bogey on a Par Five Hole وفي العام الماضي دخل مركزاً لإعادة التأهيل بسب إدمانه على مادة الهيرويين ولكن هذه المادة كانت السبب في رحيله عن عمر 46 عاماً. وبذلك خسر محبو الفن السابع أحد أبرز الممثلين في هوليوود. وداعاً Philip Seymour Hoffman.