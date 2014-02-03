رحيل الممثل Philip Seymour Hoffman

وجد الممثل Philip Seymour Hoffman متوفياً في شقته في مدينة نيويورك صباح يوم الأحد عن عمر 46 عاماً.

Hoffman الحاصل على جائزة Oscar عن دوره في فيلم Capote كأفضل ممثل، توفي من جراء تناوله جرعة مفرطة من المخدرات، حيث أكدت الشرطة إنها وجدت حقنة من الهيرويين في يده، حسب ما ورد في موقع "PEOPLE".

يذكر أن Hoffman، حائز على 3 جوائز اخرى من الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد، وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد.

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