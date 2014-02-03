Shakira تؤثر سلباً على أداء شريكها Piqué في مباريات كرة القدم

تنعكس علاقة نجم كرة القدم الإسباني Gerard Piqué بالمغنية Shakira سلباً على أدائه في المبارايات مع فريق برشلونة.

فالثاني من شباط يوافق يوم عيد ميلاد النجمين معاً، Piqué (27 عاماً) و Shakira (37 عاماً)، وحصل أن في ليلة عيد الميلاد قام نجم كرة القدم بتسجيل أول خسارة له هذا الموسم على أرضه أمام فالنسيا، وفي السابق تغيب النجم عن المباراة نتيجة الإحتفال بعيد ميلاده مع المغنية، حسب ما جاء في موقع "لبنان 24".

على إثر هذا التراجع في أداء Piqué، قام مدرب فريق برشلونة Pep Guardiola بتوظيف جاسوساً لمراقبة اللاعب خارج الملعب، ليتأكد من التزامه بتعليمات المدرب التي تقضي بتجنب الحياة الصاخبة التي تؤثراً سلباً على أداء النجم الإسباني. هذا التجسس جعل اللاعب تحت السيطرة نسبياً على رغم من أنه غاب في الموسم الأخير عن برشلونة، وجلس أسابيعاً طويلة على مقاعد البدلاء إما بسبب تأثره بإصابة أو بسبب تراجع ثقة المدرب فيه أحياناً.

يذكر أن علاقة الثنائيين بدأت في العام 2009، وتم الكشف عنها في كأس العالم 2010، الذي أقيم في جنوب أفريقيا حيث فاز فيها Piqué مع منتخب بلاده باللقب العالمي وشارك Shakira في أغنية "واكا واكا"، وأصبحت لاحقاُ علاقة النجمين هي الأبرز بين مشاهير الفن والرياضة حسب إحصاءات مجلة "فوربس"، والأن الطفل Milan هو ثمرة هذه العلاقة.

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