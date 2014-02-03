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بالفيديو .. يوفنتوس يعمق جراح إنتر بثلاثية

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بالفيديو .. يوفنتوس يعمق جراح إنتر بثلاثية بالفيديو .. يوفنتوس يعمق جراح إنتر بثلاثية

روما، (إفي): حسم يوفنتوس دربي إيطاليا لصالحه كما كان متوقعا أمام ضيفه وغريمه إنتر ميلانو بثلاثة أهداف لواحد في قمة الجولة الـ22 من الكالتشو على ملعب يوفنتوس أرينا.

وخطا اليوفي خطوة هامة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، حيث واصل التحليق بالصدارة ببلوغ النقطة 59 ، موسعا الفارق مؤقتا مع أقرب ملاحقيه روما الى تسع نقاط.

وعمق البيانكونيري جراح ضيفه النيراتزوري الذي تجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز السادس، ولم يبد ممثل ميلانو مقاومة كبيرة اليوم امام عملاق تورينو.

كانت مباراة الذهاب على ملعب جيوزيبي مياتزا قد انتهت بالتعادل 1-1.

تقدم فريق "السيدة العجوز" (ق16) برأسية جميلة من الظهير السويسري ستيفان ليختشتاينر بعد بينية رائعة من المايسترو أندريا بيرلو ضربت دفاع "الأفاعي" بالكامل.

وفي مطلع الشوط الثاني أضاف المدافع جورجو كيليني الهدف الثاني من متابعة لكرة طائشة وصلت اليه في غفلة من دفاع الإنتر.

ووقع النجم التشيلي أرتورو فيدال على الهدف الثالث (ق56) من متابعة لهجمة شنها زميله الإسباني فرناندو يورينتي، الذي أهدى تمريرة للفرنسي بول بوجبا ليسدد بقوة لكن أجهضها الحارس المتألق السلوفيني سمير هندانوفيتش قبل أن ترتد لفيدال على طبق من ذهب.

وقلص المدافع البرتغالي رولاندو الفارق للإنتر بتسديدة أرضية داخل منطقة جزاء اليوفي وسط "دربكة" في الدفاع (ق72).

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فيديو اليوم السابع

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