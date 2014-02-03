بالفيديو .. بلباو يوقف مسيرة ريال مدريد بتعادل مثير

بلباو، (إفي): حرم أثلتيك بلباو خصمه ريال مدريد بالجولة الـ22 من الليجا من الصعود للمركز الثاني بترتيب الليجا عقب التعادل معه بهدف لمثله في مباراة كانت مثيرة بشوطها الثاني، الذي شهد طرد نجم الـ"ميرينجي" البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حاول ريال مدريد الدقائق الأولى من المباراة خطف هدف بتسديدة من رونالدو (ق1) مرت بجوار القائم تلتها أخرى بعدها بثوان من الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلا أن الأمور مرت بسلام بالنسبة لأصحاب الأرض.

تناوب الفريقان بعدها السيطرة على المباراة إلا أن محاولات أي منهما لم ترتق لمستوى الفرص الحقيقية حيث أدى الحماس الزائد إلى كثرة احتساب الأخطاء.

كاد أثلتيك يحرز الهدف الأول (ق18) عقب سلسلة من التمريرات التي أوصلته بالقرب من منطقة الجزاء حيث راوغ أريتز أدوريز البرتغالي بيبي وسدد الكرة على يمين حارس الملكي دييجو لوبيز إلا أنها مرت بجوار القائم.

استمر النادي الباسكي في هجماته حيث أهدر إيكر مونيايين (ق19) فرصة خطيرة حيث فشل في استلام الكرة داخل منطقة الجزاء ليهدر فرصة التسديد في مرمى لوبيز.

وفشل النادي الملكي منذ هجمتي الدقيقة الأولى في الوصول لمرمى أبناء ملعب سان ماميس أو تهديد مرماهم بأي صورة من الصور، حتى جاءت (ق27) حينما سدد رونالدو كرة عالية في السماء لم تشكل خطورة.

مع بداية الشوط الثاني جاءت أول فرصة للريال بتسديدة من الكرواتي لوكا مودريتش إلا أن حارس أصحاب الأرض نجح في ابعادها لركنية.

ألغى حكم المباراة (ق49) هدفا لصالح ريال مدريد بداعي التسلسل حيث تلقى "صاروخ ماديرا" تمريرة علوية من تشابي ألونسو ووضعها في الشباك ألا أن قرار الحكم ألغى احتفاله.

استمر الريال في تحسين أداءه بالشوط الثاني على عكس النصف الأول من المباراة حيث ضغط بقوة على أثلتيك بمجموعة من التسديدات المتتالية التي ارتطمت بالدفاع الصلب حتى وصلت الكرة إلى الفرنسي كريم بنزيمة (ق55) وسددها بقوة إلا أن الحارس أبعدها.

أثمر ضغط الريال عن تسجيله للهدف الأول بهجمة بدأت من بنزيمة حيث مررها بينية لرونالدو الذي انطلق من الناحية اليسرى وأرسلها أرضيها انقض عليها الصاعد خيسيه رودريجز بقدمه ليضعها في الشباك (ق64).

لم يمر وقت كثير حتى سجل إيباي جوميز هدف التعادل لأثلتيك بصورة رائعة، حيث شتت سرخيو راموس عرضية بالرأس لتصل إلى جوميز الذي سددها أرضية صاروخية لتعانق الشباك (ق74).

شهد (ق76) طرد رونالدو في قرار مثير للجدل عقب اشتباك حدث بينه وإيتوراسبي الذي حصل بدوره على بطاقة صفراء، وذلك على خلفية اعتراض الدون على عدم احتساب خطأ واضح لصالح الملكي.

أجرى المدير الفني للريال كارلو أنشيلوتي التغيير الأول (ق82) بخروج خيسيه صاحب هدف الريال ونزول آسيير اياراميندي.

كرر راموس نفس الخطأ الذي تسبب في دخول الهدف الأول (ق40) بتشتيت الكرة بالرأس دون دقة لتصل إلي ايباي الذي حاول اسقاطها من فوق لوبيز في المرمى إلا أن الأخير كان يقظا ونجح في ابعادها.

أخرج أنشيلوتي بعدها (ق86) بدخول ألبارو موراتا وخروج بنزيمة ثم دفع بالفرنسي العائد رفائيل فاران وأخرج داني كارباخال (ق89).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الريال إلى 54 نقطة ليتساوى مع البرسا في عدد النقاط إلا أنه ظل في المركز الثالث بفارق الأهداف، ليحلق أتلتيكو مدريد وحيدا في الصدارة بفارق ثلاث نقاط.