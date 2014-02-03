صاحب الهدف الصاروخي: استحقينا أكثر من التعادل أمام ريال مدريد

بلباو، (إفي): أكد لاعب خط وسط أثلتيك بلباو، إيباي جوميز، عقب التعادل المثير أمام ريال مدريد بهدف لمثله في ملعب سان ماميس بالليجا، أن فريقه استحق أكثر من التعادل الليلة.

وقال جوميز صاحب هدف فريقه الوحيد "التعادل أمام ريال مدريد يعد دائما أمرا جيدا، لكننا كنا نستحق أفضل من ذلك لأننا كنا الأفضل".

وأعرب جوميز عن سعادته بتسجيل هدف فريقه أمام الريال "اتيحت لي الفرصة وسعيد للغاية بالهدف لأنه ساعدنا في حصد نقطة، لكن دييجو لوبيز كان متألقا، كانت مباراة صعبة".

وعن صراع الصدارة المحتدم باحتلال اتلتيكو مدريد للمركز الاول برصيد 57 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة الثاني وريال مدريد الثالث، علق "أتلتيكو وبرشلونة والريال سيواصلون الصراع على اللقب حتى نهاية الموسم".

وعن هدف فريقه حاليا "نفكر الآن في الحفاظ على مركزنا الرابع بالليجا، فهذه هي البطولة الوحيدة التي نلعب فيها وعلينا السير للأمام".

وحول طرد مهاجم الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال "لم ار اللعبة لكن الطرد لم يكن مؤثرا في سير المباراة. قرار الحكم أيزا جاميز لم يكن له علاقة بالنتيجة النهائية للقاء".