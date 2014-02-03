أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صاحب الهدف الصاروخي: استحقينا أكثر من التعادل أمام ريال مدريد

Google+ Print
صاحب الهدف الصاروخي: استحقينا أكثر من التعادل أمام ريال مدريد صاحب الهدف الصاروخي: استحقينا أكثر من التعادل أمام ريال مدريد

بلباو، (إفي): أكد لاعب خط وسط أثلتيك بلباو، إيباي جوميز، عقب التعادل المثير أمام ريال مدريد بهدف لمثله في ملعب سان ماميس بالليجا، أن فريقه استحق أكثر من التعادل الليلة.

وقال جوميز صاحب هدف فريقه الوحيد "التعادل أمام ريال مدريد يعد دائما أمرا جيدا، لكننا كنا نستحق أفضل من ذلك لأننا كنا الأفضل".

وأعرب جوميز عن سعادته بتسجيل هدف فريقه أمام الريال "اتيحت لي الفرصة وسعيد للغاية بالهدف لأنه ساعدنا في حصد نقطة، لكن دييجو لوبيز كان متألقا، كانت مباراة صعبة".

وعن صراع الصدارة المحتدم باحتلال اتلتيكو مدريد للمركز الاول برصيد 57 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة الثاني وريال مدريد الثالث، علق "أتلتيكو وبرشلونة والريال سيواصلون الصراع على اللقب حتى نهاية الموسم".

وعن هدف فريقه حاليا "نفكر الآن في الحفاظ على مركزنا الرابع بالليجا، فهذه هي البطولة الوحيدة التي نلعب فيها وعلينا السير للأمام".

وحول طرد مهاجم الريال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال "لم ار اللعبة لكن الطرد لم يكن مؤثرا في سير المباراة. قرار الحكم أيزا جاميز لم يكن له علاقة بالنتيجة النهائية للقاء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع