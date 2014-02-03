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أتليتكو مدريد ينهي 133 جولة من الانتظار ليتصدر الليجا

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أتليتكو مدريد ينهي 133 جولة من الانتظار ليتصدر الليجا أتليتكو مدريد ينهي 133 جولة من الانتظار ليتصدر الليجا

مدريد، (إفي): عاد أتلتيكو مدريد للجلوس على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أكثر من ثلاث سنوات غاب فيها عن الصدارة، حيث كانت المرة الأخيرة التي تصدر فيها الليجا في 12 سبتمبر 2010.

وخاض أتلتيكو إجمالي 133 جولة دون معرفة طعم الصدارة، حيث كانت المرة الأخيرة التي تزعم فيها جدول الليجا، خلال الجولة الثانية من موسم 2010/2011.

وساهم الفوز الكبير للـ"روخيبلانكوس" ليلة الأحد أمام ريال سوسييداد برباعية نظيفة، في صعوده لقمة جدول الدوري الإسباني، مستغلا سقوط غريميه برشلونة في فخ الهزيمة أمام فالنسيا 2-3 وتعادل ريال مدريد أمام أثلتيك بلباو 1-1.

وبهذا الشكل انفرد أتلتيكو بصدارة الليجا بـ57 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، فيما يحل ريال مدريد ثالثا بفارق الاهداف عن الوصيف الكتالوني.

ولم يتخل الفريق الكتالوني عن الصدارة منذ الجولة الاولى للموسم الماضي الذي توج بلقبه.

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