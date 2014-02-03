شركة عالمية تشارك في معرض الرياض بأحدث أنظمة التعليم

للعام الثالث على التوالي تشارك شركة الطفولة العالمية في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم بالرياض، والذي يعقد تحت رعاية وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل خلال الفترة من 6/4/1435-3- الموافق 6/2/2014-3 بأرض المعارض بالرياض.

وتطرح الشركة مجدداً بشكل مميز برامجها وأنظمتها الهادفة إلى التطوير والارتقاء بالمجتمع المحلي والعربي في كل ما يخص مرحلة الطفولة والقائمين عليها، وأبرزها النظام التعليمي التربوي المتكامل " نظام بواكير التعليمي" الذي يعنى بتنمية الأطفال وتطورهم ضمن المرحلة العمرية من 3-9 سنوات، المبنية وفق أسس تربوية ونفسية واجتماعية مدروسة بعناية استناداً إلى معايير الجمعية الأمريكية الوطنية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة NAEYC، ويسعى كذلك للعمل على تصميم وتطوير بيئات التعلم وصولاً لتحقيق مفاهيم "البيئة الجاذبة" و"البيئة الصديقة للطفل" من فهم خصائص الأطفال واحتياجاتهم.

الجدير بالذكر أن مناهج بواكير التعلمية يتم تطبيقها حالياً في مدارس بواكير الطفولة بالرياض، وفي عدد من المدارس الخاصة خارج المملكة، كما يتم تطبيقها بشكل تجريبي على عشرين مدرسة من مدارس رياض الأطفال الحكومية في الرياض والقصيم ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام.

ويتم خلال المعرض أيضاً التعريف ببرنامج قادر لتسهيل التعليم الذي يقدم خدمات التشخيص والتدخل العلاجي المبكر لذوي صعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية، وكذلك ذوو التأخر النمائي واضطرابات التواصل وغيرها من الاحتياجات الخاصة في مجالات التعلم والنطق، وكذلك يتم خلال المعرض التعريف ببرنامج "مرح ترب" الذي يهدف لتنمية مهارات الأطفال وتطويرها من خلال الترفيه، ويساعد في تنمية الأطفال في مختلف النواحي الإدراكية والاجتماعية والحركية والعلمية.