علميًا ‏قلب‏ ‏المرأة‏ ‏أقوي‏ ‏من‏ ‏قلب‏ ‏الرجل

أظهرت‏ ‏دراسة‏ ‏أجرتها‏ ‏الجمعية‏ ‏الأوروبية‏ ‏لأمراض‏ ‏القلب‏ ‏أن‏ ‏الرجل‏ ‏أكثر‏ ‏عرضة‏ ‏للإصابة‏ ‏بأمراض‏ ‏القلب‏ ‏من‏ ‏المرأة‏ ‏خصوصا‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تصل‏ ‏إلى‏ ‏سن‏ ‏اليأس‏. ‏

وأكدت‏ ‏الدراسة‏ ‏أن‏ ‏قلب‏ ‏المرأة‏ ‏أقوي‏ ‏من‏ ‏قلب‏ ‏الرجل‏ ‏بسبب‏ ‏هرمون‏ ‏الأستروجين‏ ‏الذي‏ ‏يفرزه‏ ‏جسم‏ ‏المرأة‏ ‏والذي‏ ‏يحميها‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏نسبة‏ ‏الكوليسترول‏ ‏في‏ ‏الدم‏ ‏وبالتالي‏ ‏تصبح‏ ‏أقل‏ ‏عرضة‏ ‏للإصابة‏ ‏بارتفاع‏ ‏ضغط‏ ‏الدم‏ ‏وأمراض‏ ‏الشريان‏ ‏التاجي‏ ‏والجلطات‏ ‏بالقلب‏، ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏يحمي‏ ‏المرأة‏ ‏من‏ ‏الإصابة‏ ‏بتصلب‏ ‏الشرايين‏ ‏ويعمل‏ ‏هرمون‏ ‏الأستروجين‏ ‏أيضا‏ ‏على‏ ‏تقليل‏ ‏الشوارد‏ ‏الحرة‏ ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏قلب‏ ‏المرأة‏ ‏أكثر‏ ‏صحة‏ ‏ومقاومة‏ ‏لأمراض‏ ‏القلب‏ ‏كافة‏، ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏يساعد‏ ‏على‏ ‏زيادة‏ ‏أكسيد‏ ‏النيتريك‏، ‏والذي‏ ‏يقي‏ ‏من‏ ‏الإصابة‏ ‏بأمراض‏ ‏القلب‏ ‏والأوعية‏ ‏الدموية‏ ‏ويتحد‏ ‏هرمون‏ ‏الأستروجين‏ ‏مع‏ ‏هرمون‏ ‏آخر‏ ‏يسمي‏ ‏هرمون‏ ‏الليبتين‏ ‏وكذلك‏ ‏هرمونات‏ ‏أخرى ‏ ‏تفرز‏ ‏من‏ ‏الخلايا‏ ‏الدهنية‏ ‏ويكون‏ ‏لهذا‏ ‏الاتحاد‏ ‏دور‏ ‏وقائي‏ ‏من‏ ‏الإصابة‏ ‏بتصلب‏ ‏الشرايين‏ ‏وبالتالي‏ ‏من‏ ‏أمراض‏ ‏القلب‏ ‏والأوعية‏ ‏الدموية‏ ‏ولكن‏ ‏بمجرد‏ ‏وصول‏ ‏المرأة‏ ‏إلى‏ ‏سن‏ ‏اليأس‏ ‏حيث‏ ‏تنقطع‏ ‏الدورة‏ ‏الشهرية‏ ‏تقل‏ ‏معدلات‏ ‏هرمون‏ ‏الأستروجين‏ ‏في‏ ‏الجسم‏.

‏وتتساوى ‏فرص‏ ‏إصابتها‏ ‏بأمراض‏ ‏القلب‏ ‏مع‏ ‏الرجل‏ ‏خصوصا‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏تتبع‏ ‏نظاما‏ ‏حياتيا‏ ‏روتينيا‏ ‏خاليا‏ ‏من‏ ‏الرياضة‏ ‏أو‏ ‏أداء‏ ‏أي‏ ‏مجهود‏ ‏بدني‏ ‏بصورة‏ ‏معتدلة‏ ‏أو‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏مدخنة‏ ‏أو‏ ‏تتناول‏ ‏أقراص‏ ‏منع‏ ‏الحمل‏ ‏فتلك‏ ‏العوامل‏ ‏تضاعف‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏إصابتها‏ ‏بأمراض‏ ‏القلب‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الأمراض‏.