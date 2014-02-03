إن استجاب لوساوس الأقزام.. فقل على مصر السلام

لا أعرف وقت نشر هذا المقال سيكون قد قُضى الأمر أم لا، ولكنى سأقول كلمتى وأمضى.. أعتقد أنه لا خلاف بين أفراد الشعب بكل أطيافه عدا جماعة الإخوان الضالين- كما يسميهم عن حق د.نادر الفرجانى- ومن يؤيدونهم عن عمد أو غباء أو جهل، على أن المشير عبدالفتاح السيسى قد قام فى 3 يوليو 2013 بعمل وطنى وشجاع وعظيم لا يقوم به إلا رجل شديد الإيمان بربه والإخلاص لشعبه والثقة بنفسه

.. ولا أعتقد أن أحداً يُمارى فى أن هذا الرجل قد حجز لاسمه موقعاً متميزاً فى تاريخ هذا الوطن، سيبقى أبد الدهر مسطوراً بحروف من نور ونار، باعتباره وصحبه الأبرار المنقذين لهذا البلد من السقوط فى هاوية التخلف والانقسام والظلام. من هذا المنطلق من الإعجاب والحب والتقدير فإننى أناشد هذا الرجل الأمين أن ينأى بنفسه عن المشهد السياسى المصرى الحالى الذى يتأهب لانتخاب رئيس لمصر للسنوات الأربع القادمة.. إننى أتمنى أن يظل المشير السيسى على رأس المؤسسة الوطنية العريقة التى لا ملاذ لنا إلا بها إذا ألمت بنا الخطوب وداهمتنا المؤامرات والمغامرات

إننى أتمنى أن يظل المشير السيسى على رأس المؤسسة الوطنية العريقة التى لا ملاذ لنا إلا بها إذا ألمت بنا الخطوب وداهمتنا المؤامرات والمغامرات

.. المؤسسة التى يجب أن تكون حامية لدستورنا الذى وصلنا إليه بعد ثلاث سنوات من المعاناة منذ ثورة 25 يناير المجيدة، من أى افتئات عليه أو خروج عنه من أى حاكم أياً من كان..المؤسسة التى تواجه بالعرق والدم والدموع مؤامرات دولية قذرة تُحاك ضد هذا البلد الأمين، ينفذها قتلة مأجورون ينتهكون حدوده من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وتحتاج إلى أقصى درجات اليقظة والتدريب والتركيز والقيادة الواعية المحبوبة، لتوفير الأمن لهذا الشعب حتى يستعيد ذاكرة الإبداع وقدرته على العمل الشاق والإنتاج. لقد كتب الشاعر الكبير فاروق جويدة فى نهاية آخر مقال له بالأهرام ما نصه «أحلم وأنا أعيش فى خريف العمر أن أرى فى سماء وطنى يوماً حلماً قديماً يُسمى الديمقراطية وإحساساً رائعاً يُسمى الكرامة وإنسانا آمناً فى بيته ورزقه وأسرته وحياته، ومعركة انتخابية تكون حديث العالم».. حلم الوطن هذا الذى صاغه الشاعر والأديب الكبير هو حلم شباب هذا الوطن الذين هم مستقبله، خاصة طليعته الواعية التى فجرت ثوراته لتفتح الطريق إلى هذا الحلم، ولكن للأسف الشديد فإنه بمجرد الحديث عن إمكانية ترشح الرجل العسكرى القدير لانتخابات الرئاسة، وقبل أن يصرح الرجل بشىء عن أفكاره أو يقدم برنامجاً أو وعوداً، بدا أن تلك الأحلام ستتبخر بأسرع مما نظن! فقد انبرى جزء كبير من الجيل الذى كان عليه أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل، أو على الأقل يتوارى خجلا.. انبرى هؤلاء يتحلقون حول السيسى ويقدمون خدماتهم بشتى ألوان النفاق التى اعتادوا عليها مثل تعليق صورة الرجل بالزى العسكرى الذى لن يكون رئيسا به أبدا على كل عمود نور تطاوله أيديهم وأموالهم، ومثل الإعلان عن فتح ما يمتلكون من أبنية ومنشآت لتكون مقار لحملته الانتخابية..

وانبرى أقزام آخرون يعقدون المؤتمرات لتدعيم الرجل، وكم كان مذهلا لى قراءة أن 33 حزباً وحركة سياسية قد أعدت برنامجاً انتخابياً لتقديمه لوزير الدفاع حال ترشحه للرئاسة، وتقرأ أسماء هذه الأحزاب التى سمت نفسها التيار المدنى فلا تعرف منها حزبا حقيقياً واحداً ومنسقهم العام الذى يرأس أحد الأحزاب الديكورية التى أبدعها صفوت الشريف منذ حوالى عشر سنوات! وانبرت أصوات أخرى فى فضائيات مشبوهة من المعروفين بعدائهم الشديد لثورة يناير وشبابها ورموزها، تنتهز الفرصة لتشويههم بكل الوسائل القذرة الممكنة، باستغلال ارتداء ثوب المروجين للسيسى تزلفاً ونفاقا! هكذا وحتى قبل أن يعلن الرجل ترشحه رسمياً، تبدو أحلام هذا الشعب التى جسدها فاروق جويدة حلماً بعيد المنال. السيد المشير ابتعد عن هذا المستنقع، ولتبق حبيب الشعب كقائد لقواته المسلحة التى هى مصدر فخره وإعزازه على مدى الدهر.