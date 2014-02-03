مطلوب على «قائمة الـ23» يسلم نفسه

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه وبالإشارة الى البيان المعلن بتاريخ 8 / 2 / 1433ه المتضمن قائمة بأسماء(23) ثلاثة وعشرين مطلوباً للجهات الأمنية، فقد تقدم المطلوب المعلن اسمه على القائمة "موسى جعفر محمد المبيوق" إلى الجهات الأمنية مبدياً رغبته في تسليم نفسه. وأوضح المتحدث الأمني أنه سيتم معاملته وفق الإجراءات النظامية ومراعاة عدم التزامه بحضور محاكمته وهو مطلق السراح وذلك عن التهم التي سبق توجيهها إليه بعد مبادرته الأولى بتسليم نفسه وفق ما تم الإعلان عنه بتاريخ 9 / 2 / 1433ه، مقدراً في الوقت ذاته الدور البناء الذي قامت به أسرة هذا المطلوب.

وجدد دعوة وزارة الداخلية كافة المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة بتسليم أنفسهم، كما حذر بأن كل من يؤوي أياً من المطلوبين أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساعدة سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك.