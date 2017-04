ماجد بن محمد يكرّم شركاء مهرجان دبي للتسوق

كرم سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون الشركاء الإستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والرعاة الرئيسيين لمهرجان دبي للتسوق، والفائزين بجائزتي مهرجان دبي للتسوق 2014 للصحافة والتصوير الفوتوغرافي، وذلك في الحفل الختامي للدورة التاسعة عشرة من المهرجان الذي أقيم مساء أمس في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز، دبي، وحصلت "البيان" على جائزتين للصحافة للزملاء ماجد الملا وعلي الظاهري وجائزة للتصوير الفوتوغرافي لعماد علاء الدين كما فازت الزميلة جميلة إسماعيل من مجلة «ارى» بجائزة الصحافة.

وتم خلال الحفل كذلك الكشف عن تاريخ الدورة العشرين لمهرجان دبي للتسوق والذي سينطلق مع بداية السنة الجديدة 2015 في 1 يناير ويستمر حتى 1 فبراير على مدى 32 يوما.

وحضر الحفل الختامي للمهرجان هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري وليلى محمد سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وعدد من كبار الشخصيات في دبي ومن الشركاء الإستراتيجيين للمؤسسة والرعاة الرئيسيين للمهرجان، إلى جانب العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

جاذبية دبي

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في تصريح له: إن نجاح مهرجان دبي للتسوق في دورته التاسعة عشرة يؤكد على قدرة دبي على تنظيم واحتضان المهرجانات والأحداث التي تجتذب السياح، حيث استقبل مهرجان دبي للتسوق 2014 الكثير من العائلات والسياح من مختلف أنحاء العالم، ليعزز بذلك من سمعة دبي كوجهة مفضلة، وكانت العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية من العناصر المهمة التي جذبت الزوار، كما يثبت الحدث مرة أخرى متانة الشراكة والعلاقة التي تربط القطاعين العام والخاص.

وأضاف قائلا: مع البداية الناجحة لمهرجان دبي للتسوق في العام الجديد 2014، فإننا سوف نستثمر هذا النجاح والزخم الذي أحدثه المهرجان وكذلك المبادرات الحكومية المماثلة والمشاريع، بما فيها مهرجان دبي للمأكولات الذي سينطلق في غضون أقل من ثلاثة أسابيع لتحقيق ما نصبو إليه.

19 عاماً من النجاح

من جهتها قالت ليلى محمد سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تسدل إمارة دبي اليوم الستار على مهرجان دبي للتسوق2014، ليتمم بذلك تسعة عشر عاماً من عمره ويرسخ مكانتِه كمهرجان التسوق الأكثر استمرارية من نوعه في العالم. وهو إنجاز متميز ضمن سلسلة طويلة من الإنجازات التي سجلها المهرجان منذ إطلاقه في عام 1996 بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضافت قائلة: يأتي هذا الحفل من أجل توجيه الشكر لكل من ساهم في وصولنا إلى هذا اليوم، بدءاً من قيادة دبي الحكيمة، التي لم تبخل يوماً بالتوجيهات والدعم للمهرجان منذ انطلاقته، ودوائر ومؤسسات حكومة دبي التي لطالما ساهمت في إنجاح دورات المهرجان وتميّزها، كما نقدم التهنئة والشكر أيضاً لشركائنا ورعاة الحدث، الذين قدموا دعمهم الكامل للمهرجان منذ أيامه الأولى وحتى يومنا هذا، ووصولاً إلى كافة وسائل الإعلام التي نقلت أجواء وفعاليات المهرجان إلى العالم أجمع وعززت من مكانته العالمية".

وأشارت إلى أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، ومع دعم الجميع وتعاونهم ستعزز من استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير قطاعي المهرجانات والتجزئة وذلك من خلال إطلاق مهرجانات عالمية جديدة، والمزيد من الحملات والمواسم الترويجية المبتكرة على مدار العام والتي ستساهم في المحافظة على ريادة دبي كوجهة عالمية للسياحة العائلية والتسوق.

برنامج الحفل

وبدأ الحفل بوصول راعي الحفل وعزف النشيد الوطني للدولة، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ مهرجان دبي للتسوّق وأهم المحطات التي مر بها على مدى 19 عاما. فيما ألقت ليلى محمد سهيل كلمتها الترحيبية لتكشف بعد ذلك عن موعد الدورة العشرين لمهرجان دبي للتسوق من 1يناير إلى1فبراير2015، وقامت بعد ذلك إحدى الفرق بتقديم فقرة ترفيهية حازت على استحسان الحضور.

وقام سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه هلال سعيد المري بتكريم الشركاء الإستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والرعاة الرئيسيين للمهرجان، والفائزين بجائزتي مهرجان دبي للتسوق 2014 للصحافة والتصوير الفوتوغرافي.

جائزة المهرجان للصحافة

أثرى الصحافيون المهرجان بمواضيعهم التي كانت المرآة الصادقة عن فعاليات وأجواء المهرجان، والتي تم إيصالها بكل شفافية إلى شريحة واسعة من الجمهور، فلقد سطرت أقلامهم أجمل الكلمات في وصف أحداث المهرجان، وجاءت النتائج كالتالي:-

أفضل موضوع محلي بالعربية

فاز محمود الحضري من صحيفة "الاتحاد" بالجائزة الأولى عن موضوع (مهرجان دبي للتسوق بداية المشوار نحو تنظيم إكسبو2020)، فيما فاز باسل عبد الكريم من صحيفة "الخليج" بالجائزة الثانية عن موضوع (مهرجان دبي للتسوق من طريق اللؤلؤ إلى قبلة العالم).

أفضل موضوع محلي بالإنجليزية

فازت جانيس سي. بونس دي ليون من صحيفة غلف نيوز بالجائزة الأولى عن موضوع (Lucky station sells four winning tickets)، بينما فاز بالجائزة الثانية سوريش باتالي من صحيفة خليج تايمز عن موضوع(Green Vision, Rosy Future).

أفضل موضوع إقليمي بالعربية

ذهبت الجائزة الأولى لمحمد خير فريحات من صحيفة "الشرق" القطرية عن موضوع (مهرجان دبي للتسوق من نجم يتلألأ في سماء الخليج إلى تظاهرة ترفيهية عالمية). بينما فاز أحمد بومرعي من صحيفة "الأنباء" الكويتية بالجائزة الثانية عن موضوع (دبي مصنع الفرح ومنصة الإبداع).

أفضل موضوع إقليمي بالإنجليزية

ذهبت الجائزة الأولى لـلين فلوريس من قطر تريبيون "تشل آوت" عن موضوع ( DSF-Back with a bang). بينما فاز كيران عبد الرب من "أراب نيوز" السعودية بالجائزة الثانية عن موضوع (Dubais Global Village enthralls millions).

أفضل موضوع للمجلات العربية

فازت جميلة إسماعيل الجسمي من مجلة "أرى" بالجائزة الأولى عن موضوع(دبي للتسوق مسلسل من الإبهار لا ينتهي)، بينما فازت شيماء يحيى محمد من مجلة "ماي مول" بالجائزة الثانية عن موضوع (دبي مدينة أسطورية).

أفضل موضوع للمجلات الإنجليزية

فازت بالجائزة الأولى آرتي جوراني من مجلة "خليج تايمز" الأسبوعية عن موضوع (Confessions of a DSF first-timer).

أفضل موضوع لصحافي واعد تحت 28 عاماً عن الصحف الصادرة باللغة العربية

فاز بالجائزة الأولى علي الظاهري من صحيفة "البيان" عن موضوع (القرية التراثية.. إشراقات الماضي على وجه الحاضر)، بينما فاز بالجائزة الثانية ماجد علي الملا من صحيفة "البيان" عن موضوع (المهرجان يضع دبي على قمة التسوق العالمية).

أفضل موضوع لصحافي واعد

فازت دانوشا جوكالان من صحيفة "خليج تايمز" بالجائزة الأولى عن موضوع (A look back into future )، بينما فازت دنيا جينابزاده من صحيفة "جلف نيوز" بالجائزة الثانية عن موضوع (Placing the world at your feet).

أفضل موضوع مواقع عربية

ذهبت الجائزة الأولى لألجي حسين، من موقع الإماراتية للأخبار العاجلة عن موضوع (سكان الكرة الأرضية يطفئون شموع الروائع في ميلاد مهرجان دبي للتسوق). بينما فازت ناجية البرادع من موقع الإمارات اليوم الإلكتروني بالجائزة الثانية عن موضوع ( مهرجان دبي للتسوق فرحة دبي).

أفضل موضوع مواقع إنجليزية

فاز بالجائزة الأولى باراغ ديولغونكار من الموقع الإلكتروني emirates 247.com عن موضوع ( Dubai Shopping Festival:The face of Dubais retail industry and dominance). فيما فازت بالجائزة الثانية رازيكيه حسين من الموقع الإلكتروني caravandaily.com عن موضوع (Dubai catches em Young).

جائزة أفضل تغطية متنوعة

ذهبت الجائزة عن الصحف الصادرة باللغة العربية لصحيفة "الخليج" وتسلمها الأستاذ رائد برقاوي، نائب رئيس التحرير في صحيفة الخليج، الذي قام بدوره بإهداء هذه الجائزة إلى روح المرحوم الدكتور عبد الله عمران تريم. بينما فازت صحيفة "خليج تايمز" بالجائزة عن الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية وتسلم الجائزة باتريك مايكل، رئيس تحرير خليج تايمز.

جائزة المهرجان للتصوير

انطلاقاً من أهمية الصورة في التعبير عن الحدث، وتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها المصورون الفوتوغرافيون بشكل خاص، أطلق مهرجان دبي للتسوق جائزة التصوير الفوتوغرافي وأتت النتائج على النحو التالي:

أولا: فئة الاحتفالات

فاز عماد علاء الدين من صحيفة "البيان" بالجائزة الأولى، بينما فاز بنكاج شارما من صحيفة "غلف نيوز" بالجائزة الثانية، وفاز محمد سجاد من صحيفة "خليج تايمز" بالجائزة الثالثة.

ثانيا: فئة التسوق

فاز حيدر فؤاد من صحيفة "الخليج" بالجائزة الأولى، بينما فاز نيشام عبد المناف من صحيفة "ذا غلف توداي" بالجائزة الثانية، فيما فاز أرشد علي من صحيفة "جلف نيوز" بالجائزة الثالثة.

واختتم الحفل بشكر الحضور ودعوتهم لتناول العشاء، ومن ثم قام بعض العازفين الموسيقيين المنفردين بتقديم فقرة خاصة.

تكريم الشركاء الإستراتيجيين والرعاة الرئيسيين

جرى خلال الحفل تكريم الشركاء الإستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والرعاة الرئيسيين لمهرجان دبي للتسوق وهم: محمد الزرعوني، مدير عام مجموعة الزرعوني، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، واسماعيل الفهيم، المدير التجاري لمجموعة شركات باريس غاليري، وماجد الغرير، الرئيس التنفيذي في برجمان، وفؤاد منصور شرف، مدير تنفيذي أول إدارة العقارات لدى ماجد الفطيم العقارية، وفهد كاظم، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة مراس القابضة، وخالد المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، وناتالي بوغدانوف، مدير إدارة تطوير الأعمال والعمليات في مجموعة إعمار لمراكز التسوق، وميشال عيّاط، الرئيس التنفيذي في مجموعة عبد الواحد الرستماني، وصلاح تهلك، نائب أول الرئيس-الاتصال المؤسسي في سوق دبي الحرة، وشارلز عواد، مدير إدارة التسويق والاتصالات في مجموعة الفطيم، وبرهان الهاشمي، المدير التنفيذي لوحدة "إينوك" لأعمال التجزئة، وفيشيش باتيا، الرئيس التنفيذي لجمبو للإلكترونيات، وإيهاب أيوب، مدير عام فيزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيف المنصوري، نائب الرئيس-التسويق والعلامة والتجارية لمجموعة "الإمارات دبي الوطني".