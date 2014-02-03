اطلاق استراتيجية «الداخلية» 2014- 2016

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رسمياً صباح أمس، الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2014-2016، وذلك في حفل للمناسبة في فندق القرم الشرقي بأبوظبي.

كما أطلق سموه استراتيجية الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية، بحضور الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، وقادة الشرطة في الدولة، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد كبير من ضباط الشرطة.

وجدد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية التأكيد أن أي تميز أو إنجاز تحققه وزارته ما هو إلا نتاج طبيعي للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائد مسيرة الوطن، حفظه الله، والجهود التطويرية التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إلى جانب الجهود المميزة للقيادات الشرطية بوزارة الداخلية في تطوير وإدارة أداء الوزارة، سعياً للوصول إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية.

الرعاية والتحفيز

وتابع سموه أن جودة الخدمة التي تقدمها الأجهزة الشرطية في الدولة تأتي ضمن الأولويات التي تعمل وزارة الداخلية على الاهتمام بها، والسعي الدائم لتحقيقها، إلى جانب الحرص على إعطاء الجميع نصيبهم من الرعاية والتحفيز والاهتمام، مشيراً إلى أن جودة الخدمة لا تأتي إلا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، والاهتمام بتقييم أداء العاملين بشكل موضوعي ومستمر، وتكثيف البرامج التدريبية الحديثة، وتطوير أداء المنتسبين إلى أجهزة الشرطة، إلى جانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم في إطار العمل الجماعي.

وشاهد سموه والحضور فيلماً تسجيلياً عن ورش عمل تحديث الخطة الاستراتيجية للوزارة 2011- 2013 التي تميزت بالتطوير والتحديث للإنجازات، والعمل المستمر والرؤى المتميزة، والتركيز على الخدمات.

أجندة

واستعرض الرائد عبدالرحمن المنصوري، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، أجندة إطلاق استراتيجية وزارة الداخلية 2014 - 2016، ومراحل تطور استراتيجية 2011 - 2013 وأبرز إنجازاتها التي تضمنت تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، والمشاركة في الجوائز المحلية والعالمية، واستحداث مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين، وتطوير نظام إلكتروني للشكاوى والمقترحات والأفكار الإبداعية، وحصول الوزارة بمختلف وحداتها على شهادة الآيزو 9001، وتطوير مركز المقارنات المعيارية.

وعرض العقيد فيصل سلطان الشعيبي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة أبوظبي، عرضاً لاستراتيجية الوزارة 2014 - 2016، وأهم المراحل التي مرت بها، والأولويات التي ركزت عليها، المتمثلة في الخدمات الرئيسة، والتي تميزها عن استراتيجية 2011 - 2013، إذ تم تغيير الرؤية بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، مستعرضاً أهم المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الجديدة على مدى 3 سنوات.

وعرض اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، مؤشرات أداء قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ والمبادرات التي قدمها القطاع خلال الخطة الاستراتيجية 2011 - 2013، والمبادرات الاستراتيجية التي سينفذها القطاع ضمن استراتيجية 2014 - 2016، والمؤشرات الاستراتيجية لتطوير الأداء، والخدمات التي يقدمها القطاع.

وقدم اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بالإنابة، عرضاً لمبادرات قطاع الدفاع المدني، ومؤشرات الأداء مثل معدل زمن الاستجابة في عمليات الدفاع المدني، ضمن الخطة الاستراتيجية 2014 - 2016، وأهم مؤشرات أداء القطاع.

وأشار العميد خالد إبراهيم النقبي، من المؤسسات العقابية والإصلاحية، نيابة عن المدير العام، إلى مبادراتهم وخدماتهم ضمن الخطة الاستراتيجية 2011 - 2013، والمبادرات الاستراتيجية التي أعدها القطاع ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة.

الاستراتيجية الجديدة استكمال لمسيرة التطوير والتحديث

قال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إنه انسجاماً مع استراتيجيات الحكومة الاتحادية، مرت وزارة الداخلية بدورتين استراتيجيتين، واستكمالاً لمسيرة التطوير والتحديث؛ فقد وضعت الوزارة استراتيجية 2014 - 2016 التي تتواءم مع رؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى تنظيم ورش عمل عدة، بمشاركة الموظفين من مختلف الإدارات، عند قيام الإدارة العامة للاستراتيجية، وتطوير الأداء بتحديث الخطة الاستراتيجية.

وأضاف أن التوجه الاستراتيجي للوزارة يجسّد رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورسالتها التي تركز على العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، من خلال تقديم خدمات الأمن والمرور والإصلاح والإقامة، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مقابل القيم التي تتضمن العدالة والعمل بروح الفريق، وحسن التعامل والنزاهة والولاء والمسؤولية المجتمعية.

أهداف

وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية تركز على تعزيز الأمن والأمان وضبط أمن الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة للدفاع المدني، وضمن الاستعداد والجاهزية في الكوارث والأزمات، وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة، والاستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية، وضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

مبادرات

واستعرض اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المدير العام للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي، مبادرات الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وأبرز الإنجازات التي حققتها الإدارة ضمن الخطة الاستراتيجية 2011 - 2013، كما استعرض مبادرات استراتيجية 2014 - 2016 ومؤشرات الأداء الاستراتيجية.

انخفاض الوفيات

وقدم العميد غيث حسن الزعابي، المدير العام للتنسيق المروري بالوزارة، عرضاً لمبادرات المرور ضمن الخطة الاستراتيجية 2011-2013، وأبرز الإنجازات التي تحققت، المتمثلة في انخفاض معدل الوفيات على الطريق لكل 100 ألف نسمة من السكان بنسبة 6.5% خلال عام 2012، كما قدّم عرضاً لمبادرات المرور، ضمن الخطة الاستراتيجية 2014 - 2016 والمؤشرات والخدمات الخاصة بالمرور.

وتناول العميد سعيد سالم الحنكي، المدير العام للمالية والخدمات المساندة بالوزارة، مبادرات المالية والخدمات المساندة، ضمن استراتيجية الوزارة 2011 - 2013، واستراتيجية الوزارة 2014 - 2016.

وقدم العميد علي محمد بن درويش، المدير العام للموارد البشرية بالوزارة، مبادرات الموارد البشرية، ضمن الخطة الاستراتيجية 2011 - 2013، والمؤشرات الاستراتيجية والإنجازات التي تحققت، مستعرضاً مبادرات الموارد البشرية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة 2014 - 2016.

إرضاء الناس غاية تدرك

نفى سمو الشيخ سيف بن زايد أن يكون إرضاء الناس غاية لا تدرك، مؤكداً أن قيادة البلاد بجهودها الحثيثة وتوجيهاتها السديدة عملت على إسعاد الناس، وتوفير كل ما يلزم لتخفيف العبء عن كاهلهم، بالتزامن مع النهوض بمستوى العيش الكريم، وتحقيق الأمن والرفاه للجميع، بما تؤكده مختلف المؤشرات والتقارير المحلية والدولية التي وضعتنا في طليعة الشعوب الأكثر سعادة على وجه الأرض.

وشدد الشيخ سيف على جعل رضا الجمهور مؤشراً أولياً دائماً للحكم على الأداء الخدمي لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، وكسب ثقة المتعاملين بشتى السبل الممكنة، عبر تقديم خدمات تتجاوز مستوى توقعاتهم، وتلبي حاجاتهم بأقصر الطرق وأيسرها.

دولة آمنة

قال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن التوجه الاستراتيجي للوزارة يتطابق مع رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورسالتها التي تركز على العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

مبادرات القيادات

قدم الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، عرضاً موجزاً لمبادرات قيادات الشرطة 2011 - 2013، وأهم الإنجازات التي حققتها، المتمثلة في انخفاض ملحوظ لمعدل ارتكاب الجرائم على مستوى الدولة، وارتفاع نسبة شعور الجمهور بالأمن والسلامة، ومبادرات استراتيجية 2014 - 2016، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، والخدمات ذات الأولوية التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء.